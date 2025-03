Demi Moore si congratula con Mikey Madison per la vittoria dell’Oscar: “Non vedo l’ora di scoprire cosa ti riserva il futuro”

Demi Moore, da sempre protagonista di grande grazia, è scesa in campo sui social media per concludere la stagione dei premi e per porgere una dolce nota di congratulazioni a Mikey Madison, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice, il cui ruolo in Anora di Sean Baker ha portato a un’inaspettata vittoria ieri sera. “Mentre questa stagione dei premi volge al termine, sono così sopraffatta dalla gratitudine per questo viaggio”, ha scritto la Moore su Instagram, condividendo un video della sua routine glam dietro le quinte prima della notte più importante di Hollywood, sulle note di ‘Got to be Real’ di Cheryl Lynn.

“È stato il viaggio di una vita e abbiamo appena iniziato! Sono così grata al mio team, alle mie colleghe nominate e a tutti coloro che hanno reso questa esperienza così piena di gioia e di luce. Grazie al cast, alla troupe e ai fan di @trythesubstance – @isimostar e @coralie_fargeat è stato un tale onore lavorare al vostro fianco, imparare da voi e celebrare questo film con voi”, ha aggiunto la star di The Substance. E ha concluso nella didascalia: “E un’enorme congratulazione a #MikeyMadison – non vedo l’ora di scoprire cosa ti riserva il futuro”.

Il video ha mostrato anche la preparazione della Moore dopo lo show per l’afterparty degli Oscar di Vanity Fair, che comprendeva un appetitoso banchetto di patatine fritte e la presenza del suo amato micro Chihuahua di nome Pilaf. Le sue figlie hanno partecipato ai festeggiamenti: Tallulah Willis ha condiviso una foto della madre con la didascalia “La mia vincitrice” e Scout LaRue Willis ha scritto accanto a una foto della Moore e delle sue due sorelle: “Non sono mai stata così orgogliosa di far parte di questa famiglia”.

The Substance con protagonista Demi Moore

La sinossi di The Substance recita: Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama The Substance. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio…Cosa può andare storto?

Prodotto da Universal Pictures, Working Title Films e Blacksmith Pictures, The Substance (qui la nostra recensione) ha come protagonista Demi Moore nel ruolo di Elisabeth, Marghareth Qualley nel ruolo di Sue e Dennis Quaid nel ruolo di Harvey. Nel cast anche Joseph Balderrama, Oscar Lesage, Gore Abrams, Vincent Colombe, Olivier Raynal, Tiffany Hofstetter, Matthew Geczy, Philip Schurer e Jiselle Henderkott.

“The Substance è un film che parla di corpi femminili. Di come siano sempre oggetto di scrutinio, fantasie e critiche all’interno dello spazio pubblico. Di come noi, in quanto donne, siamo portate a pensare di non avere scelta se non essere perfette/sexy/sorridenti/magre/giovani/belle per avere valore nella società. E di quanto ci risulti impossibile sfuggire a questa logica, per quanto istruite, intelligenti e indipendenti possiamo essere”, ha spiegato la regista e sceneggiatrice Coralie Fargeat.