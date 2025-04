Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il film ha trovato i suoi Haymitch e Lenore Dove

Hunger Games: L’alba sulla mietitura ha trovato i suoi protagonisti. Joseph Zada sarà il protagonista del tributo al Distretto 12 Haymitch Abernathy, mentre Whitney Peak interpreterà la sua fidanzata Lenore Dove Baird. Come precedentemente riportato, il film della Lionsgate, tratto dall’omonimo romanzo bestseller dell’autrice di “Hunger Games” Suzanne Collins, si svolge 40 anni dopo gli eventi del prequel La ballata dell’usignolo e del serpente e 24 anni prima del periodo di Katniss Everdeen nell’arena.

Per quanto riguarda i due attori scelti, Zada lo si potrà ritrovare nella serie Prime Video “We Were Liars”, che debutterà a giugno. Ha inoltre appena completato la produzione di “East of Eden” di Netflix, in cui recita insieme a Florence Pugh e Mike Faist. Zada è inoltre attualmente il protagonista nel ruolo di Charlie nella serie “Invisible Boys”, basata sul romanzo bestseller di Holden Sheppard. Peak, invece, sarà prossimamente la protagonista di “Shiver”. Reciterà poi anche accanto a Liam Neeson e Teresa Palmer in “4 Kids Walk into a Bank”. È però nota soprattutto per il suo ruolo di protagonista nel reboot di “Gossip Girl”, nel ruolo di Zoya Lott.

“Il franchise di Hunger Games è stato a lungo un trampolino di lancio per giovani attori straordinari, e Jo e Whitney portano avanti questa eredità con un cuore, una profondità e un fuoco incredibili”, ha dichiarato Erin Westerman, co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group. “Dopo aver fatto il provino a centinaia di talentuosi interpreti di tutto il mondo, questi due interpreti si sono distinti non solo per il loro talento, ma anche per la verità emotiva che hanno portato in questi ruoli iconici“. Haymitch è sempre stato il preferito dai fan e la sua storia delle sue origini è una delle più attese del franchise”.

“La sua relazione con Lenore Dove è profondamente intrecciata alla storia emotiva di Panem. Non vediamo l’ora che i fan vivano la storia che ha dato forma a uno dei personaggi più avvincenti della serie“. “Deb Zane e Dylan Jury hanno supervisionato una ricerca esaustiva (ed estenuante!) per trovare un giovane attore con l’abilità e l’immaginazione necessarie per incarnare il giovane Haymitch”, ha aggiunto Nina Jacobson, tra i produttori del film. “Jo si è preparato come un matto e ci ha rubato il cuore. Poi Whitney ci ha lasciato senza fiato nel ruolo di Lenore Dove. Quando li abbiamo messi insieme, è stato uno di quei momenti magici del casting in cui sai che la tua ricerca ti ha portato a casa“.

Quello che sappiamo su Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Ambientato durante il Secondo Quarto, il prequel esplorerà i Giochi a cui Haymitch ha partecipato. Questo lo colloca 24 anni prima degli eventi del film Hunger Games. Francis Lawrence, che ha diretto i precedenti film della saga, è in lizza per dirigere anche questo nuovo film. “Suzanne Collins è una narratrice magistrale e la nostra stella polare creativa”, ha invece dichiarato Adam Fogelson del Lionsgate Motion Picture Group.

“Non potremmo essere più fortunati di essere guidati e affidati a una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti. Sappiamo che i fan di Hunger Games di tutto il mondo saranno incantati dal punto in cui Suzanne ha concentrato questa prossima straordinaria storia”.

E ha aggiunto: “Il Secondo Quarto è leggendario e incombe sulla storia dei Giochi, anche ai tempi di Katniss Everdeen, un quarto di secolo dopo. Come i fan di tutto il mondo, attendiamo con ansia questo emozionante ritorno a Panem”. La Collins ha anche aggiunto: “Fin dall’inizio, la Lionsgate è stata una casa e un partner meraviglioso per il franchise di Hunger Games, e sono molto entusiasta di collaborare con Adam e il team mentre portiamo questa prossima storia nelle sale nel 2026”.

The Hunger Games: Sunrise On The Reaping arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.