Olivia Wilde dirige Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton in ‘The Invite’

Olivia Wilde è pronta tornare dietro la macchina da presa per “The Invite”, una commedia provocatoria ispirata al film spagnolo “Sentimental”, e ha messo insieme un cast all-star. Come riportato da Variety, Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton appariranno nel film, insieme alla stessa Olivia Wilde. Il film originale, diretto da Cesc Gay, è stato ora adattato da Rashida Jones e Will McCormack. Secondo la sinossi ufficiale, “The Invite” parla di “una coppia [che] invita i vicini a casa, dando vita a una serata piena di colpi di scena inaspettati, che rivelano emozioni profondamente represse e una sessualità inesplorata”. Le riprese principali sono già iniziate a Los Angeles.

Per Olivia Wilde si tratterà del suo terzo film da regista, dopo aver diretto di recente “Don’t Worry Darling”, un thriller che è stato un successo al botteghino nel 2022. In precedenza, ha debuttato alla regia con la commedia “La rivincita delle sfigate”, acclamata dalla critica. Come attrice, Wilde ha invece recitato in “Her”, “Rush“ e “Cowboys & Aliens”. Per quanto riguarda i tre protagonisti, abbiamo di recente visto Seth Rogen nella serie “The Studio“, una satira su Hollywood da lui ideata e interpretata.

Penélope Cruz, vincitrice di un Oscar per “Vicky Cristina Barcelona”, è invece di recente apparsa in “Madres paralelas” e “Ferrari“, mentre prossimamente sarà presente anche in “The Bride” di Maggie Gyllenhaal. Edward Norton, invece, è reduce dalla nomination all’Oscar per “A Complete Unknown”. Tra i suoi film ricordiamo “Birdman”, “Schegge di paura” e “American History X”, con i quali ha guadagnato le sue precedenti tre nomination all’Oscar.