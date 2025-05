Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day

Liza Colón-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios. I dettagli sul ruolo di Liza Colón-Zayas rimangono incerti dal momento che i rappresentanti di Sony e Marvel hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Brand New Day sarà il primo Spider-Man live-action dai tempi di Spider-Man: No Way Home, un fenomeno al botteghino che ha incassato oltre 1,9 miliardi di dollari alla sua uscita nel dicembre 2021. I dettagli della trama rimangono segreti, anche se No Way Home vede Peter a un punto di svolta, impegnato nel sacrificio estremo per salvare il multiverso dal caos. Riesce a sigillare una frattura chiedendo al Dottor Strange di lanciare un incantesimo che fa dimenticare a tutti chi è, ritrovandosi completamente solo nel processo.

Tutti i film precedenti della serie guidata da Holland sono stati grandi successi, con Spider-Man: Far from Home che ha incassato oltre un miliardo di dollari nel 2019 e Spider-Man: Homecoming che ha incassato oltre 880 milioni di dollari due anni prima.

Liza Colón-Zayas ha vinto un Emmy lo scorso anno per la sua interpretazione della tenace ma tenera cuoca Tina Marrero nella commedia di FX The Bear, che esplora la scena culinaria di Chicago, dove recita al fianco di Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. La sua vittoria l’ha resa la prima latina a vincere l’Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista in una commedia, e il suo lavoro nella serie è stato anche riconosciuto con nomination individuali ai Critics Choice Awards, ai SAG Awards e ai Golden Globe. La serie è tornata per la sua terza stagione la scorsa estate e tornerà per una quarta.

Al cinema, i recenti lavori di Liza Colón-Zayas includono IF e Cat Person. Apparsa anche in serie come In Treatment e David Makes Man, ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro teatrale, tra cui i premi Drama Desk, Obie e Lucille Lortel, ed è rappresentata da Stewart Talent, Liebman Entertainment e Schreck Rose Dapello.

Cosa sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man: Brand New Day, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man. Nel cast è stata confermata Liza Colón-Zayas.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026.