Mads Mikkelsen nel cast del film di Martin Scorsese “Cose che succedono la notte”

Il casting sta entrando nel vivo per il prossimo film di Martin Scorsese, Cose che succedono la notte, che vede già protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Stando ora a quanto riportato da The InSneider, al cast del film si starebbe unendo anche Mads Mikkelsen. L’attore è salito alla ribalta grazie al ruolo da protagonista nella serie Hannibal e alla sua interpretazione del cattivo Le Chiffre in Casino Royale.

Tra i suoi lavori più importanti figurano le interpretazioni in due film di Thomas Vinterberg (Il sospetto e Un altro giro) e le collaborazioni con Nicolas Winding Refn (Pusher e Valhalla Rising). Ma è noto anche per i blockbuster Animali fantastici – I segreti di Silente, Doctor Strange e Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Il film Cose che succedono la notte, prodotto da Apple, è basato sull’omonimo romanzo di Peter Cameron, con la sceneggiatura adattata da Patrick Marber. Per quanto riguarda il ruolo che Mads Mikkelsen, si ipotizza che potrebbe interpretare l’uomo d’affari, uno dei personaggi che il personaggio di DiCaprio incontrerà nel misterioso Imperial Hotel in cui si svolgono gli eventi. Il personaggio non ha un nome, è semplicemente descritto come un “uomo d’affari dissoluto”.

Di cosa parla Cose che succedono la notte?

Cose che succedono la notte segue una coppia americana in una città europea innevata per adottare un bambino. Soggiornando in un hotel quasi deserto pieno di personaggi enigmatici – un cantante eccentrico, un uomo d’affari corrotto e un magnetico guaritore spirituale – si trovano ad affrontare uno strano mondo che mette alla prova il loro matrimonio e il loro senso della realtà. L’inizio della produzione è previsto per febbraio nella Repubblica Ceca.

