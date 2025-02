Scream 7: possibili dettagli sulla trama spiegherebbero il ritorno dei precedenti Ghostface

All’inizio dell’anno, sono state riportate un paio di interessanti aggiunte al cast di Scream 7, che hanno ovviamente lasciato i fan della lunga serie di slasher con parecchie perplessità. In primo luogo, abbiamo appreso che uno dei due Ghostface originali, lo Stuart “Stu” Macher di Matthew Lillard, tornerà nel nuovo film nonostante fosse stato ucciso nel primo Scream dopo essere stato pugnalato più volte e aver ricevuto una TV in testa. Poi è arrivata la notizia che anche Scott Foley sarebbe tornato nel ruolo di Ghostface come Roman Bridger di Scream 3, anch’egli eliminato in modo definitivo.

Quindi, cosa sta succedendo? Questi assassini sono in qualche modo ancora vivi o il franchise di Scream introdurrà finalmente un elemento soprannaturale? Secondo una nuova indiscrezione di Daniel Richtman, alcuni dei Ghostface dei film precedenti torneranno attraverso la tecnologia AI/Deepfake, che secondo quanto riportato “avrà un ruolo significativo nella trama”. Sembra quindi che parte del nuovo piano per tormentare Sidney Prescott (Neve Campbell) sarà quello di farle credere che gli assassini che ha sconfitto nei film precedenti sono tornati per vendicarsi.

Powered by

Resta da vedere se questi dettagli si riveleranno esatti e, nel caso, quanti maniaci mascherati prenderanno di mira i nostri eroi. Di certo sappiamo che verranno introdotte le figlie di Sidney e abbiamo sentito che ci sarà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, presumibilmente per permettere ai figli di Sid di raggiungere l’età appropriata per i film slasher. Precedenti rapporti hanno anche affermato che questo film sarà almeno in parte ambientato in una nuova città (cioè non a Woodsboro) e che è stato sviluppato come il primo capitolo di una nuova trilogia. Non resta ora che attendere maggiori notizie in merito.

Tutto quello che sappiamo su Scream 7

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Neve Campbell e Courteney Cox sono pronte a riprendere i rispettivi ruoli di Sidney Prescott e Gale Weathers, insieme al ritorno di Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. I nuovi membri del cast includono Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace e Sam Rechner. Come confermato, anche Jasmin Savoy Brown tornerà nei panni della sorella del personaggio di Gooding, Mindy.

A causa del licenziamento di Melissa Barrera (Sam Carpenter nei precedenti due film) per i post sui social media che lo studio ha ritenuto “antisemiti”, molti fan si sono rivoltati contro Campbell e hanno pensato che avrebbe dovuto mostrare solidarietà alla sua ex co-protagonista e rifiutare l’offerta dello studio di tornare dopo aver saltato il film precedente a causa di una disputa salariale. Mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix.

A Barrera è stata chiesta della situazione in una recente intervista: “Non ne abbiamo parlato molto. Penso che ognuno faccia le proprie scelte e ciò che ritiene sia meglio per sé. Rispetto pienamente ciò che le persone pensano di dover fare per continuare in questa vita”.

Non è ancora stata resa nota la trama del nuovo slasher, ma sappiamo che Kevin Williamson, architetto del franchise di Scream che ha sceneggiato il film originale di Wes Craven, dirigerà da una sceneggiatura di Guy Busick. Dopo aver collaborato con lo sceneggiatore per il reboot di Scream del 2022 e per il già citato Scream VI, sono presenti anche James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che producono per Project X Entertainment. Prodotto da Spyglass Media Group, Scream 7 uscirà nelle sale di tutto il mondo tramite Paramount Pictures il 27 febbraio 2026.