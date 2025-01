Spider-Man 4: Andrew Garfield nega un suo ritorno ma sa che “nessuno si fiderà di quello che dico”

I precedenti Peter Park del grande schermo, Tobey Maguire e Andrew Garfield, sono tornati entrambi per Spider-Man: No Way Home, unendosi all’attuale Uomo Ragno del MCU di Tom Holland per un’avventura multiversale che ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Voci insistenti sostengono che entrambi gli attori siano pronti a riprendere i rispettivi ruoli per l’ancora senza titolo Spider-Man 4, ma se i piani sono in atto, Garfield non ha intenzione di confermare nulla.

“Vi deluderò”, dice l’attore a GQ. “Ma so che d’ora in poi nessuno si fiderà più di quello che dico”. Garfield si riferisce alle numerose volte in cui ha smentito le voci che lo davano in procinto di tornare per Spider-Man: No Way Home, per poi invece tornare effettivamente sullo schermo al fianco di Holland e Maguire. Anche se la Marvel/Sony sembra stesse realmente considerando di riportare Garfield e Maguire in scena a un certo punto, i piani potrebbero essere cambiati.

Diversi scoop hanno dichiarato di aver appreso da fonti attendibili che la storia non si è ancora concretizzata, indicando che la sceneggiatura potrebbe subire una profonda revisione a causa di divergenze di opinione tra Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige. A quanto pare, il film “è ancora lontano dall’inizio della produzione” perché “non c’è ancora una bozza di ripresa definitiva”.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ in Spider-Man 4. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.