Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, la spiegazione del finale

Il 2024 è stato una delizia per i fan de Il Signore degli Anelli, con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 2 su Prime Video all’inizio di quest’anno e, ora, Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim sul grande schermo. Ogni possibilità di tornare nella Terra di Mezzo è un regalo e quest’ultimo, un anime diretto da Kenji Kamiyama, è addirittura ambientato nella stessa continuità della trilogia di Peter Jackson. Racconta la storia di Héra (Gaia Wise), figlia del leggendario re di Rohan, Helm Hammerhand (Brian Cox), ed eroe non celebrato che ha guidato il suo paese in una guerra contro i Dunlendings, guidati dal suo frenetico nemico d’infanzia, Wulf (Luke Pasqualino). Ma perché non abbiamo mai sentito parlare di lei prima d’ora? Per fortuna, il film risponde a questa e a molte altre domande.

Di cosa parla “La guerra dei Rohirrim”?

La guerra dei Rohirrim ha una premessa semplice: spiegare come il Fosso di Helm, una delle fortezze più iconiche della Terra di Mezzo, abbia preso il suo nome. Nel trailer vengono mostrati gli eventi che hanno portato a questo, con Helm che uccide il padre di Wulf, Freca (Shaun Dooley), con un solo pugno in un duello dopo che Freca ha mancato di rispetto al trono offrendo la mano di Wulf a Héra. Dopo questo fatto, l’amareggiato Wulf scompare con i suoi alleati, per riemergere qualche tempo dopo con un enorme esercito di Dunlendings e mercenari per cercare di vendicarsi di Helm e della sua famiglia.

La famiglia reale si schiera a difesa della capitale Edoras, ma viene tradita da Lord Thorne (Jude Akuwudike), uno dei più vecchi alleati di Helm, che ha costretto il suo re a esiliare il nipote Fréaláf (Laurence Ubong Williams), il suo suddito più fedele. Helm e il popolo di Edoras sono costretti a ritirarsi nella Hornburg, un’antica fortezza che serve a ricordare la forza e la resistenza di Rohan. Durante la ritirata, i due fratelli di Héra, Haleth (Benjamin Wainwright) e Hama (Yazdan Qafouri), vengono uccisi da Wulf e dal suo esercito, mentre Helm è gravemente ferito quando arrivano alla Hornburg.

Wulf, che indossa la corona di Helm, organizza un assedio che si rifiuta di togliere anche quando arriva l’inverno più rigido della sua vita. Durante questo periodo, nell’accampamento di Wulf iniziano a diffondersi voci sulla morte di Helm e i soldati affermano di aver visto Helm, ora uno spettro, massacrare i loro colleghi a mani nude. Helm non è morto, ma è scomparso dalla fortezza e viene ritrovato da Héra solo grazie a un passaggio segreto che conduce all’esterno. Purtroppo, l’unica via di ritorno per padre e figlia è il cancello principale. Helm protegge l’ingresso per permettere a Héra di sopravvivere e sconfigge da solo innumerevoli Dunlendings e mercenari, ma finisce congelato dal clima rigido. Quando l’inverno comincia a passare, Helm viene trovato congelato, ma in piedi e irremovibile, davanti al cancello dell’Hornburg.

Con la scomparsa di Helm, Haleth e Hama, Héra ha la responsabilità di guidare il suo popolo verso la sopravvivenza. Alla fine, lei e Olwyn (Lorraine Ashbourne) trovano un abito da sposa dimenticato e una corona. Il vecchio Pennicruik (Janine Duvitski), il castellano di Hornburg, le proibisce di indossare gli oggetti, sostenendo che sono maledetti. Mentre cibo, legna e altre risorse diminuiscono durante il rigido inverno, Héra escogita un piano disperato: fare amicizia con la Grande Aquila che ha il suo nido sopra l’Hornburg e convincerla a portare l’armatura di Helm a Fréaláf, sperando che suo cugino e i suoi Rohirrim accettino la sua richiesta di aiuto.

Héra è all’altezza della situazione e salva il suo popolo da Wulf

Wulf sta attraversando una crisi simile: l’inverno è un tributo pesante e prosciuga le sue riserve d’oro, ma inganna i mercenari facendo credere loro che gli Hornburg li renderanno ricchi. Inoltre, fa costruire al suo esercito una macchina d’assedio con un’enorme torre, in modo da poter invadere la fortezza e portare a termine il lavoro. Contemporaneamente, il piano di Héra funziona miracolosamente e il suo aiutante Lief (Bilal Hasna) inizia a guidare la gente verso le montagne per metterla al sicuro. Dopo che la prima fase del suo piano ha funzionato, arriva la seconda: Héra indossa l’abito da sposa maledetto e la corona per schernire Wulf, dato che si è rifiutata di sposarlo, mentre il suo popolo fugge. Si incontrano sul ponte della macchina d’assedio e stringono un accordo: se Héra vince, Wulf si ritira e li risparmia; se lui vince, lei lo sposerà. Il combattimento che segue è degno dei migliori anime e si conclude con la vittoria di Héra. Ella lo schernisce nuovamente dicendo che la fortezza ora si chiama Fosso di Helm, dal nome del vero re di Rohan. Wulf, tuttavia, si rimangia l’accordo e ordina al suo esercito di attaccare e uccidere tutti gli abitanti del Fosso di Helm.

Héra è costretta a combattere nuovamente contro Wulf e, durante questo secondo duello, arriva finalmente Fréaláf. Indossando l’antica armatura reale dello zio, Fréaláf e i Rohirrim piombano sull’esercito di Wulf proprio come Éomer (Karl Urban) e i suoi Rohirrim ne Il Signore degli Anelli: Le due torri, solo che Fréaláf lo fa mentre la luna sta sorgendo, mentre Éomer lo fa al sorgere del sole. Poiché Wulf si rifiuta di cedere o di ammettere la sconfitta, Héra è costretta a ucciderlo. Con il giorno salvato, i sopravvissuti tornano a Edoras per iniziare la ricostruzione, con Fréaláf come nuovo re.

Come finisce “La guerra dei Rohirrim”?

Proprio all’inizio de La guerra dei Rohirrim, Éowyn (Miranda Otto), che narra il film, dice al pubblico che il nome di Héra non si trova nei libri. Questo è importante perché, appena annunciata l’animazione, sono iniziate le speculazioni su chi sia Héra e perché non venga mai menzionata nei libri – dopo tutto, J.R.R. Tolkien scrive che Helm ha due figli, Haleth e Hama, e una figlia senza nome. Ciò che il film rivela è che Héra non è affatto come i suoi fratelli, che sono stati cresciuti per riempire i panni del padre ed essere ricordati nella storia come guerrieri ed eroi. Héra non si preoccupa di questo e, invece, vuole solo esplorare la Terra di Mezzo e aiutare chi ne ha bisogno. Difende il suo popolo perché è suo dovere, ma, una volta terminata la guerra, lascia la gloria al nuovo re, Fréaláf.

Proprio alla fine del film, Saruman (Christopher Lee) visita Edoras per offrire la sua assistenza a Fréaláf. Il Mago Bianco ha appena ottenuto da Gondor la gestione di Isengard (che era stata occupata da Wulf all’inizio del film) e, vista la vicinanza tra i due regni, la loro collaborazione è vitale per entrambi. Héra stessa decide di continuare a cavalcare ed esplorare la Terra di Mezzo con il suo fedele destriero Ashere, accompagnata dal suo protettore Olwyn. Prima, però, viene convocata per incontrare Gandalf (Ian McKellen) e riferire sulla guerra, vedendo come i mercenari e i loro Mumakil potrebbero essere legati all’imminente rinascita di Sauron a Mordor. Il Mago Grigio non appare mai, ma è implicito che Héra potrebbe diventare uno dei suoi informatori.

La guerra dei Rohirrim non si avvicina certo alla trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson in termini di impatto, ma è sicuramente una grande storia della Terra di Mezzo che vale la pena di vedere. Nelle mani di un maestro dell’anime come Kenji Kamiyama, una storia apparentemente senza importanza diventa un’epopea ricca di azione, e il regista è abile nel trarre riferimenti e cenni dall’opera di Jackson per raccontare la storia di Héra. Forse non avrà il peso della trilogia cinematografica, ma francamente nulla lo avrà, quindi questo ritorno alla Terra di Mezzo vale come ogni altro.