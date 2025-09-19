Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal svela il look di Punisher

Il Punisher interpretato da Jon Bernthal ha fatto il suo debutto “ufficiale” nell’MCU in Daredevil: Rinascita, e l’ultima volta che abbiamo visto Frank Castle stava tentando la fuga dalla prigione improvvisata del sindaco Wilson Fisk. Il vigilante tornerà in Punisher Special Presentation in arrivo su Disney+ il prossimo anno e, sebbene non sia confermato, Bernthal potrebbe apparire nuovamente in Daredevil: Rinascita quando tornerà per la seconda stagione. Intanto, sappiamo che Frank approderà anche sul grande schermo con quello che sembra essere un ruolo importante in Spider-Man: Brand New Day.

Da quanto si è riusciti a ricostruire, Frank decide di iniziare a prendere di mira i criminali dotati di superpoteri e si scontra con il supereroe di strada Spider-Man. Potrebbe avere o meno un aiutante nella sua guerra al crimine e si dice che abbia acquisito alcune armi formidabili per aiutarlo a combattere Scorpion e quelli come lui. Ora, Jon Bernthal ha condiviso quello che sembra essere il suo look da Punisher per Spider-Man: Brand New Day (lo si può vedere qui).

Proprio come nelle foto del set di Punisher Special Presentation, sembra che possiamo aspettarci che Frank sfoggi una barba, non dissimile da quella che aveva durante l’acclamata serie di Rick Remender e Marco Checchetto, che ha visto alcune apparizioni di Spidey. “Ho molto a cuore Frank, sono davvero grato di avere l’opportunità di raccontare la storia che penso i fan meritino”, ha recentemente dichiarato Bernthal a proposito della sua imminente Special Presentation. “Stiamo dando il massimo e stiamo cercando di raccontare una storia di Frank Castle che ci farà voltare le spalle al pubblico”.

“Non sarà facile, non sarà leggero, ma penso che sia la versione che questo personaggio merita e sono oltremodo onorato e grato di avere questa opportunità”. Alla domanda su come lo speciale autonomo si confronterà con la serie Netflix, Bernthal ha risposto: “Sarà cupo; Frank non ha alcun interesse a rompere l’oscurità. Non sarà facile. Non so se questo è il tono di Netflix, ma se è così, allora sarà così. Non sarà un Punisher light, ve lo prometto”.

LEGGI ANCHE:

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.