Spider-Man: Brand New Day potrebbe introdurrre un “personaggio femminile oscuro” di ispirazione giapponese

Sembra che le riprese di Spider-Man: Brand New Day inizino ad agosto e, sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, Alex Perez di The Cosmic Circus ha ora condiviso alcune informazioni di pre-produzione sui costumi che indosseranno due personaggi chiave nel film. Il primo è descritto come “di ispirazione asiatica” e “ricorda gli shinobi e i samurai giapponesi. Le armature in questione richiamano specificamente il tardo periodo Sengoku e il periodo Edo (XVII secolo) del Giappone”.

Perez non è sicuro dell’identità di questo personaggio, ma fa notare che un “personaggio femminile oscuro e misterioso” ha anch’esso un look di ispirazione giapponese. “Il dettaglio principale dell’abito riguarda un gilet nero in stile kimono”.

Tuttavia, anche il design è stato modernizzato, con un’estetica che ricorda quella di una sfilata di moda cyberpunk. Ampio utilizzo di abbigliamento tecnico e cinture dal design non convenzionale. Il modo migliore per immaginarlo, secondo una fonte, sarebbe quello di visualizzare il costume di Obi-Wan Kenobi in Star Wars: La vendetta dei Sith dalla cintura in su; tuttavia, è tutto nero (e ci sono modelli alternati tra senza maniche e con maniche). La parte inferiore, invece, presenta pantaloni tecnici e un design futuristico. “Sembra un personaggio di Star Wars“, afferma una fonte. “La cosa più interessante è che questo personaggio porta con sé una katana.”

Spidey ha combattuto contro alcuni cattivi asiatici (Mr. Negative, per esempio) nel corso degli anni, ma non siamo sicuri quali possano corrispondere alle descrizioni di cui sopra. È sempre possibile che i nemici già noti abbiano subito una significativa riprogettazione, o che si tratti di nuovi personaggi creati appositamente per il film. In ogni caso, gli abiti ispirati ai samurai sono sicuramente intriganti. A differenza dei film precedenti, Homecoming, Far From Home e No Way Home, Brand New Day è il nome di un arco narrativo specifico tratto dai fumetti e si concentra su Peter Parker che cerca di ricostruire la sua vita dopo gli eventi di One More Day e Civil War, che hanno stravolto lo status quo.

Tutto quello che sappiamo si Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day è il quarto film di Spider-Man con protagonista Tom Holland. Oltre a lui, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man. Nel cast è stata confermata Liza Colón-Zayas.

Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026.