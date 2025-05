The Bear – Stagione 4 dal 26 giugno disponibile su Disney+

La quarta stagione della serie The Bear (qui la recensione della stagione 3), vincitrice di molteplici Emmy, arrivarà su Disney+ a partire dal 26 giugno con tutti i 10 episodi disponibili. La nuova stagione continuerà a seguire il personaggio di Jeremy Allen White, Carmy Berzatto, dopo che questi ha riaperto il suo ristorante The Beef trasformandolo nel ristorante The Bear. La nuova stagione risponderà alla domanda se la Sydney di Ayo Edebiri lascerà o meno il ristorante per andare a lavorare altrove.

Il cast di The Bear comprende Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Richie Jerimovich, Lionel Boyce nel ruolo di Marcus Brooks, Liza Colón-Zayas nel ruolo di Tina Marrero, Abby Elliott nel ruolo di Natalie “Sugar” Berzatto e Matty Matheson nel ruolo di Neil Fak. Le passate stagioni hanno visto la partecipazione di una serie di star, tra cui Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Will Poulter, Olivia Colman, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, John Mulaney, John Cena, Josh Hartnett e altri ancora.

La quarta stagione di The Bear richiederà un arco narrativo più intenso per Carmy

Il viaggio di Carmy nelle prime tre stagioni di The Bear è stato indulgente, in quanto la sua attenzione ai dettagli e la sua assordante volontà di successo si sono scontrate in modo intelligente con il dolore e il senso di colpa per la perdita del fratello. La terza stagione ha esplorato questo aspetto in modo più intricato rispetto al passato, anche se alcuni hanno sostenuto che verso la fine la storia di Carmy sia passata in secondo piano a favore di altre.

In effetti, alcuni si sono sentiti frustrati dall’atteggiamento di Carmy nella terza stagione, che cercava di distruggere tutto ciò che aveva di più caro nella sua vita alla ricerca della perfezione del ristorante. Nella prossima stagione 4, Carmy avrà bisogno di una brusca inversione di rotta: il suo personaggio, passato un po’ come il “cattivo” della stagione 3, dovrà tornare in un modo o nell’altro trovare un nuovo equilibrio e tornare ad essere il Carmy che i fan hanno conosciuto e amato nelle prime due stagioni.