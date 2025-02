Superman: Guy Gardner di Nathan Fillion ha l’unica ciotola (Bowl) di cui ha bisogno nel nuovo promo per il film DCU

In occasione del Super Bowl, DC e Warner non hanno proposto nessun contenuto promozionale di Superman, ma durante il Puppy Bowl, manifestazione canina tradizionale negli USA che precede il Big Game, oltre al merchandising di Krypto, lo studio ha approfittato per promuovere anche… la pettinatura di Guy Gardner di Nathan Fillion, che vedremo nel film di James Gunn.

legacyIl look del personaggio già notato nel trailer del film è quindi definitivo e lo spot recita con un sorriso arrogante che è stato chiarito che l’unica “ciotola” di cui ha bisogno è il suo iconico taglio di capelli. Per capire bene il gioco di parole spieghiamo che bowl , di Super Bowl e Puppy Bowl, è la parola inglese per dire ciotola, appunto.

“Guy Gardner è imperfetto al 90% e non gliene importa. Questo è uno dei suoi difetti”, ha detto Nathan Fillion in precedenza del personaggio. “Penso che ci sia una vera libertà nell’interpretarlo. Quindi, per un ragazzo a cui piace interpretare difetti e persone imperfette, Guy Gardner è una miniera d’oro”.

Dai un’occhiata a questo nuovo sguardo a Guy Gardner di Superman qui sotto.