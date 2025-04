Superman: Skyler Gisondo racconta l’importanza del suo Jimmy Olsen

Nonostante le innumerevoli voci sul casting di Superman: Legacy, ora noto come Superman, alla fine del 2023 era stato associato un solo nome al ruolo di Jimmy Olsen, ovvero l’attore Skyler Gisondo (Santa Clara Diet, Licorice Pizza). Questo è un raro caso in cui la scelta numero 1 dei fan per un personaggio si aggiudica effettivamente il ruolo.

Jimmy Olsen è un personaggio dei fumetti ricco di fascino, con oltre 80 anni di storia come migliore amico di Superman. Tuttavia, si caccia così spesso nei guai che Olsen indossa spesso un orologio di segnalazione supersonico ad alta frequenza che, una volta attivato, segnala all’Uomo d’Acciaio che ha bisogno di essere salvato.

Con tutta questa storia in mente, cosa ne pensa Gisondo dell’idea di interpretare un personaggio così leggendario? Intervenuto al podcast DC Studios Showcase, l’attore ha rivelato di essere ansioso di vedere una prima versione del film e di sperare di aver reso giustizia all’eredità del personaggio.

Alla domanda su cosa avesse apportato al ruolo di Jimmy Olsen, Gisondo ha risposto: “Non lo so, spero qualcosa di buono, non l’ho ancora visto. Ho dato il massimo. Ho dato il massimo, e spero che sia bastato, ma è stato uno di quei casi in cui, durante il casting, la gente online diceva ‘Skyler dovrebbe essere Jimmy’ per via delle lentiggini, e io gli assomiglio un po’.” “E così, è stato uno di quei rarissimi casi in cui le cose si sono allineate in modo incredibile. E James ha detto fin dall’inizio, tipo, ‘Tu sei Jimmy, sei tu’.”

All’inizio del film, sembra che Clark e Lois siano piuttosto affermati nelle loro carriere come giornalisti del Daily Planet, ma che dire di Jimmy, che viene spesso raffigurato con qualche anno di meno?

Gisondo ha detto: “È in una buona posizione. Penso che abbia un po’ più fame di cose nuove. È una specie di fotoreporter e credo che voglia anche essere più coinvolto nella componente di scrittura. Gli interessano molto le storie. Ma per essere un giovane al Daily Planet, sta scalando i vertici aziendali, penso che se la stia cavando piuttosto bene.”

Alla fine dell’intervista, Gisondo ha poi detto che nel film, Jimmy viene utilizzato per mostrare il lato umano del sopravvissuto di Krypton diventato supereroe. “Io e David abbiamo avuto l’opportunità di passare un po’ di tempo insieme prima di iniziare le riprese e siamo diventati amici [molto facilmente]. E le nostre scene, le piccole cose che facciamo insieme, siamo davvero solo amici, c’è una vera facilità. È un’opportunità per vedere il lato umano di Superman.”

Gisondo ha poi mostrato un po’ di arguzia, aggiungendo: “E poi… David è così affiatato, è un personaggio enorme in questo film, e mi sembra di avergli dato l’opportunità di parlare con un altro tizio con un corpo simile. Si rilassa perché molto raramente incontra un altro tizio che solleva pesi, che lo prende e che è muscoloso. Quindi ci siamo un po’ amichevoli, in questo senso.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.