Whoopi Goldberg dice che il copione di Sister Act 3 è pronto, ma “dipende se la Disney vorrà farlo”

Sul tappeto rosso degli Oscar, 34 anni dopo aver vinto il premio come miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma, Whoopi Goldberg ha confermato di aver visto la sceneggiatura finita di Sister Act 3. “Speriamo che venga realizzato quest’anno”, ha detto la Goldberg a Marc Malkin di Variety sul red carpet degli Oscar. Ma quando le è stato chiesto cosa ne pensasse della sceneggiatura, la Goldberg ha risposto dicendo: “Non importa quello che penso io. Importa solo se la Disney vorrà farlo”.

Non sembra ci sia ancora il completo via libera, dunque, per cui non resta che attendere di scoprire se lo studios deciderà o meno di procedere con la produzione del film. In precedenza Goldberg aveva affermato che, dopo la morte di Maggie Smith, avvenuta lo scorso settembre, si sono resi necessarie alcune modifiche. “Dobbiamo fare alcuni aggiustamenti [per “Sister Act 3″] perché abbiamo appena perso Maggie Smith, come sapete. Quindi, lo faremo. Lo faremo. È un cambiamento”.

Powered by

Quello che sappiamo su Sister Act 3

Whoopi Goldberg ha recitato nel primo Sister Act nel 1992, che ha incassato 231 milioni di dollari con un budget di 31 milioni. È tornata per il sequel, Sister Act 2 – Più svitata che mai, riprendendo il ruolo di un’ex cantante lounge nel programma di protezione dei testimoni che è costretta a nascondersi in un convento in California. Dopo il successo delle prime due commedie, si è speculato su una terza. Variety aveva riportato nel 2020 che la Goldberg avrebbe ufficialmente ripreso il ruolo da protagonista un trequel, che sarebbe stato distribuito su Disney+.

Da quel momento, però, Sister Act 3 è rimasto avvolto per lo più nel mistero. Trama, titolo ufficiale e data d’uscita sono ancora sconosciuti ed ora la stessa realizzazione del film sembra essere incerta. Per ora, sembra che Goldberg sia soddisfatta dei progressi compiuti dalla produzione. Anche la lista del cast per il terzo film deve ancora essere annunciata, si può sperare che le suore preferite dai fan, Suor Maria Raberta (Wendy Makkena) e Suor Maria Patrizia (Kathy Najimy), si uniranno a Deloris/Suor Maria Claretta mentre lei intraprende un capitolo della sua vita. Prima, però, bisogna scoprire se la Disney deciderà di realizzarlo.