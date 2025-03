Spider-Man 4: il film potrebbe essere ambientato nel Battleworld

Continuano a circolare indiscrezioni sui piani dei Marvel Studios per Spider-Man 4. A seconda di chi si sceglie di ascoltare, l’Uomo Ragno farà squadra con Venom, Daredevil, Ghost Rider o forse anche con i suoi compagni Spider-Man, interpretati dai redivivi Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ci sono però anche state voci sul fatto che Spider-Man 4 sarà ambientato nel Battleworld, soprattutto perché il film dovrebbe uscire tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Lo scooper @MyTimeToShineH è infatti intervenuto in seguito ai concept art trapelati questo fine settimana per il primo dei due Avengers, ribadendo quanto riportato in precedenza, ovvero che Spider-Man 4 proporrà una storia che farà parte del Battleworld. L’insider ha suggerito che possiamo aspettarci “molti” Spider-Man nel film e ha anche indicato la Spider-Island come una forte possibilità.

Nell’evento a fumetti Spider-Island, The Queen si allea con The Jackal e conferisce a tutti gli abitanti di New York, compresi gli altri supereroi, i propri poteri di ragno. Questo non vuol dire che vedremo qualcosa di simile in Spider-Man 4, ovviamente, ma la Grande Mela faceva ancora parte del Battleworld del Dottor Destino nel fumetto Secret Wars. Quindi, potremmo ancora avere una storia di strada, anche se con un sacco di varianti di Spidey multiversali provenienti da tutto il multiverso.

Non è escluso che Spidey possa incrociare l’Uomo senza Paura in questa nuova versione di Manhattan. Tuttavia, Spider-Man: No Way Home è stato il film più grande di sempre della Sony e non è esattamente una sorpresa sapere che lo studio vuole riconquistare lo stesso livello di successo al botteghino con un altro team-up degli Uomini Ragno. Al momento, queste nuove indicazioni sono senza conferma e con il film ancora lontano dall’arrivare in sala, bisognerà attendere che i lavori entrino nel vivo per poter avere informazioni certe sulla storia.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Spider-Man 4 uscirà al cinema il 31 luglio 2026.