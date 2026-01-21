Matt Damon ritiene che Odissea di Nolan sarà “l’ultimo grande film che girerò nella mia carriera”

Matt Damon è apparso nel podcast “Skip Intro” di Netflix durante il suo tour promozionale per il thriller poliziesco The Rip – Soldi sporchi (leggi qui la recensione). In quell’occasione, Damon ha avuto modo di parlare anche del suo prossimo film, Odissea di Christopher Nolan. L’attore ha infatti detto che sta “ancora elaborando” l’esperienza di aver girato l’epopea greca di Nolan, ma ha osservato: “Ha avuto un effetto profondo su di me”. “Girare Odissea quest’anno mi è sembrata l’unica occasione nella mia vita di realizzare un film alla David Lean, capisci?”, ha aggiunto Damon.

“Sentivo che stavo girando l’ultimo grande film su pellicola che avrei mai potuto realizzare”. Damon aveva già detto del film: “Se guardo oggettivamente a ciò che era necessario per fare quel lavoro, penso che sia arrivato proprio al momento giusto nella mia vita. Penso che 20 anni fa sarei stato infelice nel cercare di fare quel lavoro. Ti sentivi a disagio ogni giorno. Ma mi è piaciuto davvero, ho apprezzato profondamente ogni minuto“.

“Intellettualmente, capivo il concetto che non si ha il controllo su ciò che accade, ma si ha il controllo su come ci si sente al riguardo – è più facile a dirsi che a farsi”, ha continuato. “Ma provare davvero gratitudine – e penso che fosse legato non solo alla gioia di poter avere un ruolo così importante con un regista così bravo, con un gruppo di persone così fantastiche e una storia così bella, ma anche al senso di nostalgia che provavo per come avevo iniziato, per come ero entrato nel mondo del cinema, per la sensazione che avevo provato quando stavo girando ‘School Ties’ e Freddie Francis era il direttore della fotografia e io, sapete, pensavo: ‘Sta succedendo davvero‘”.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Odissea sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.