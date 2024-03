10 Una seconda occasione per Inhumans

Dopo che gli Inumani si sono affermati come elemento chiave della storia in Agents of SHIELD della Marvel Television, nel 2017 è stata prodotta e realizzata una serie a loro dedicata. Inhumans ha però ricevuto un’accoglienza estremamente negativa, il che ha fatto sì che da allora la complessa specie sia stata completamente omessa dal MCU. Tuttavia, Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022 ha visto un cameo del Black Bolt di Anson Mount, quindi i Marvel Studios potrebbero iniziare a gettare i semi di nuove storyline sugli Inumani, e Deadpool & Wolverine potrebbe dare una spinta in tal senso cancellando completamente gli eventi della deludente serie televisiva Marvel.