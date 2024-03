Le voci di un possibile ingresso di Henry Cavill nel Marvel Cinematic Universe si susseguono da diversi anni. Tuttavia, qualche girono fa abbiamo appreso che l’ex Superman sarebbe in lizza per interpretare una variante di Wolverine nel film Deadpool & Wolverine di quest’estate.

Non ce la beviamo, ma dopo essere stato sollevato dall’impegno con i DC Studios e da James Gunn in seguito a un breve ritorno nei panni dell’Uomo d’Acciaio in Black Adam, Henry Cavill merita un’altra possibilità di interpretare un supereroe… o un supercattivo, se è per questo.

Oltre a interpretare Superman, Henry Cavill ha dimostrato di essere un attore capace di interpretare ogni tipo di personaggio sullo schermo. Dal burbero Geralt di Rivia in The Witcher al formidabile cattivo di Mission: Impossible – Rogue Nation, sappiamo che può portare molto al MCU nella Saga del Multiverso e oltre. Ecco qualche suggerimento sui possibili ruoli di Henry Cavill nel MCU.