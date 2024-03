Steven Spielberg è uno dei registi più famosi e acclamati, e il regista di Dune: Parte Due (qui la nostra recensione), Denis Villeneuve ha rivelato che una scena del sequel ha preso ispirazione da Lo squalo di Steven Spielberg.

In un’intervista a Vanity Fair, il regista Denis Villeneuve ha raccontato una delle scene più iconiche di Dune: Parte Due, la scena del sandworm. Tra la spiegazione di come Paul Atreides, un umano, sia riuscito a cavalcare un sandworm, il regista ha avuto il tempo di rivelare come hanno girato la scena e di essersi ispirato a Lo squalo di Steven Spielberg.

“Questa inquadratura in cui vediamo Paul camminare, mi piace molto la tensione che viene portata dall’immobilità, dall’essere di fronte a un paesaggio immobile“, spiega Villeneuve intorno al minuto 9:20. “C’è qualcosa qui, ad essere onesti, che è stato ispirato da Lo squalo, l’idea che ciò che non si vede è più spaventoso“. Ha poi aggiunto che “sapere che c’è qualcosa sotto che potrebbe arrivare presto è una lezione che ho imparato molto tempo fa da Spielberg“.

Non è la prima volta che Denis Villeneuve mostra il suo apprezzamento per Steven Spielberg e i suoi film. Il regista ha nominato Incontri ravvicinati del terzo tipo come uno dei suoi film di fantascienza preferiti di tutti i tempi, e in precedenza ha mostrato il suo apprezzamento per il regista ai DGA Awards 2022 con un discorso accorato. Ecco l’intervista di seguito:

Dune – Parte Due: la trama e il cast del film

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film Dune: Parte Due vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune: Parte Due è diretto da Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert. Il secondo capitolo continuerà la storia di Dune: Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari. Tuttavia, WB ha sicuramente maggiori speranze per il sequel, che potrà trarre vantaggio da un’uscita globale su larga scala in formati standard e premium, incluso IMAX.