8 delle rivelazioni dei costumi dei supereroi più controverse di tutti i tempi

8 Spider-Man (The Amazing Spider-Man)

The Amazing Spider-Man non è riuscito a raccontare la “Untold Story” promessa nei trailer e la storia delle origini di Peter Parker ha finito per svolgersi in modo molto simile al suo predecessore.

La Sony ha però dato una scossa alla tuta di Spidey, e i fan non sono stati contenti. La mancanza della “cintura” ha rovinato l’aspetto per molti, così come la texture simile a quella di un pallone da basket e il design piuttosto affollato intorno ai polsi (per quanto riguarda il logo, avrebbe sempre ricevuto una risposta di amore/odio).

In seguito, anche gli occhi dorati e le scarpe da ginnastica hanno diviso le opinioni, ma il reveal del costume di The Amazing Spider-Man 2 è andato decisamente meglio un paio di anni dopo.