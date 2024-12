I 15 migliori originali Netflix del 2024

Netflix è una sorta di centro di raccolta per tutto ciò che si può desiderare di guardare. Il servizio offre film, programmi televisivi, documentari, serie per bambini e tutto ciò che si può vedere in streaming. Il nome del servizio di streaming è persino entrato a far parte del linguaggio popolare, in quanto “Netflix and chill” è diventato una parola d’ordine per indicare che ci si sta dando da fare.

Tuttavia, quando si guarda davvero a Netflix in streaming, si rimane stupiti dall’ampia scelta. Sebbene sia possibile accedere a qualsiasi cosa tramite lo streamer, esiste una selezione specifica di film e spettacoli televisivi originali Netflix che lo streamer stesso produce. Questo è il sottoinsieme di contenuti da cui abbiamo tratto i seguenti 15 titoli.

Ci sono film fantastici come “Rebel Ridge” e “Orion and the Dark”, ottimi programmi televisivi come “Supacell” e “A Man on the Inside” e persino una docuserie di alto livello come “American Nightmare”. Queste selezioni sono state scelte dall’autrice principalmente in base alla propria esperienza, ma ce n’è una, “Arcane”, che non ha ancora visto, ma i cui punteggi della critica su Rotten Tomatoes sono troppo alti per essere ignorati. Diamo un’occhiata ai 15 migliori originali Netflix dell’anno.