The Boys – stagione 4 ha appena mandato in onda una delle scene più disgustose dello show

Non importa se avete guardato The Boys o meno: la sua reputazione di avere alcune delle scene più audacemente oscene e cruente messe sullo schermo precede se stessa. Dalle teste che esplodono al più recente bagno di sangue di Vought on Ice, la serie ha decifrato il codice della formula progettata per far contorcere il pubblico. Di conseguenza, ci vuole qualcosa di disarmante per distinguersi in mezzo all’assalto, ma l’ultimo episodio della quarta stagione di The Boys, “Wisdom of the Ages“, ha proprio questo aspetto, sotto forma di una lobotomia – qualcosa che gli stessi spettatori potrebbero desiderare dopo aver visto la scena.

Perché Sorella Sage si lobotomizza nella quarta stagione di The Boys?

Il potere di ogni Supe comporta un fardello e per Sage (Susan Heyward) si scopre che essere la persona più intelligente del mondo può diventare incredibilmente faticoso. Come anticipato alla fine dell’episodio 3, c’è un modo per Sage di spegnere il cervello e abbandonare le sue responsabilità per guardare Transformers 2 e mangiare un Bloomin’ Onion, ma è un po’ più faticoso che accendere la TV.

Dopo che Sorella Sage ha convocato The Deep (Chace Crawford), lui la affronta per il suo atteggiamento mercuriale nei suoi confronti, ma lei le spiega cosa deve fare per rilassarsi e come il Composto V influisce sulla sua anatomia. Sage spiega che mentre il cervello della maggior parte degli adulti cresce fino a circa 25 anni, il suo è irregolare e continua a rigenerarsi, aumentando costantemente le sue capacità. Questo spiega la sua capacità di leggere velocemente, come abbiamo visto nell’episodio 1 quando Patriota ha visitato il suo appartamento pieno di libri.

Sage afferma che se venisse pugnalata al cuore, morirebbe come chiunque altro, ma se la pugnalassero al cervello, “quella stronzetta del cazzo ricrescerebbe”. Naturalmente, The Deep probabilmente non stava ascoltando affatto, perché presume che lo strumento orbitoclasta che Sage usa per lobotomizzarsi sia un giocattolo sessuale. Sebbene lo scambio tra i due inizi in modo abbastanza umoristico, prende rapidamente una piega più inquietante.

La lobotomia di Sorella Sage è un attacco ai sensi in The Boys

Le scene cruente di The Boys catturano l’attenzione del pubblico attraverso vari metodi: sorpresa, shock e, il più delle volte, dimostrazione visiva della quantità di sangue presente nel corpo umano. Ma la scena della lobotomia di Sister Sage infrange tutte queste regole. Non ci sono sorprese, come Annika (Ana Sani) che viene colpita a morte con il laser da Homelander (Antony Starr) dopo aver giurato sulla vita del figlio, e non c’è nemmeno molto sangue. Sage ci dice a bruciapelo cosa aspettarci mentre lo spiega a The Deep, ma è comunque impossibile trattenersi dal rabbrividire quando Deep si avvicina con l’orbitoclast e un primo piano estremo mostra lo strumento che si avvicina lentamente al suo occhio.

Se l’idea che The Deep esegua una lobotomia non è già abbastanza terrificante, la situazione peggiora quando Sage gli ordina di “usare il martello” e di raschiarle il cervello. A quel punto i suoni si fanno sentire, e nemmeno la sicurezza delle palpebre può salvarvi dall’orrore. Mentre si susseguono squittii e squittii, forse la cosa peggiore è il suono simile a uno scalpello dell’asta che si scava nel cervello di Sage mentre The Deep decima il suo lobo frontale. Dopo quella che sembra un’eternità (appena tre minuti), The Deep estrae l’orbitoclasto. Nonostante una piccola striscia di sangue dovuta all’operazione improvvisata, Sage sta bene e, nel suo stato di lobotomizzazione, può razionalmente andare a Pound Town con The Deep, come aveva promesso in cambio dell’assistenza.

La lobotomia di Sorella Sage prefigura la sua sconfitta nella quarta stagione di The Boys?

Sebbene Sage possa essere il personaggio più calmo e raccolto dello show (oltre all’altrettanto pericolosa supe Victoria Neuman), il bisogno di evadere dal suo cervello indica che sta portando con sé un fardello un po’ più grave di quanto non lasci intendere. Sembra che Sage si lobotomizzi piuttosto spesso, dato che l'”operazione” sembra più catartica e persino piacevole che dolorosa per lei. Che si tratti di un rituale di fine giornata o di un cheat day una volta alla settimana, l’idea che il nuovo braccio destro di Homelander e la donna più intelligente del mondo si stiano volutamente rimbambendo significa che ci sono momenti in cui lei – e, per estensione, Vought – è vulnerabile.

I Ragazzi (e probabilmente la maggior parte di Vought e dei Sette) non sanno che Sage si lobotomizza per rilassarsi, ma, una volta scoperto, questo potrebbe cambiare le carte in tavola nella loro lotta contro Homelander. Non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà perché il lobo frontale di Sage ricresca, ma sappiamo che Transformers: La vendetta del caduto dura esattamente due ore e mezza, il che significa che Butcher (Karl Urban) e compagnia hanno tempo a sufficienza per fare danni seri senza che Sage intervenga. Sebbene questo rappresenti un potenziale problema per Sage, forse la questione più importante riguarda The Deep. Come si sentirà la sua amante polpo Ambrosious (Tilda Swinton) quando scoprirà il vero motivo per cui lui ha trascurato di pulire la sua vasca da tutte quelle fioriture di alghe?