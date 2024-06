Film anni ’90: i migliori 30 titoli da vedere, in ordine di importanza

Anche se non tutti i film usciti negli anni Novanta sono stati un successo, si può dire che è stato un decennio complessivamente forte per il cinema. Tra il 1990 e il 1999 sono usciti moltissimi grandi film e, tra questi, la selezione è sorprendentemente varia. È stato un decennio che ha visto l’uscita di molti blockbuster iconici, di piccoli film indipendenti e di molti classici internazionali non in lingua inglese.

I migliori film degli anni ’90 sono anche alcuni dei migliori film di tutti i tempi, dato che si è trattato di un decennio così forte per il cinema. Chi è alla ricerca di alcuni dei migliori film degli anni ’90 dovrebbe trovare nei titoli che seguono un punto di partenza fantastico e comprensivo di molti dei più grandi del decennio. Quella che segue è una classifica di alcuni dei migliori tra i migliori film usciti negli anni Novanta.

Quel periodo di 10 anni può essere ormai lontano nel tempo, ma i migliori film degli anni ’90 continuano a vivere, e probabilmente continueranno a farlo all’infinito. La classifica che segue mira a mettere in evidenza i film veramente grandi e/o quelli che hanno riassunto in qualche modo il decennio e la sua atmosfera generale. Tutti questi film hanno resistito e sono invecchiati bene fino a oggi, e ognuno di essi è una visione essenziale per gli appassionati di cinema, sia occasionali che fanatici.

L.A. Confidential (1997)

Esempio iconico di neo-noir, L.A. Confidential è un avvincente film poliziesco/misterioso, scritto con maestria e interpretato da un ottimo cast. La trama vede diversi detective che cercano di venire a capo di un brutale omicidio di massa in una tavola calda a tarda notte, commesso da qualcuno armato di fucile.

Il film trasuda stile e trae vantaggio dal fatto di ricreare in modo molto convincente la Los Angeles degli anni Cinquanta per la sua ambientazione, oltre ad essere uno dei migliori film mai diretti da Curtis Hanson. Sebbene la trama sembri semplice all’apparenza, è il modo in cui si svolge (e diventa sempre più complessa) che mantiene il film avvincente, e aiuta anche il fatto che, a un certo punto, la storia e la sua progressione diventano piuttosto imprevedibili.

Scream (1996)

Alcuni film si muovono su una linea sottile tra l’interpretazione diretta di alcuni tropi e la parodia di altri, e l’originale Scream del 1996 è un ottimo esempio di film che fa questo per il genere horror. Una premessa slasher familiare viene presa un po’ sul serio, ma anche discussa e satireggiata, soprattutto grazie al fatto che i personaggi sono consapevoli delle “regole” dei film horror.

È il tipo di approccio che potrebbe sembrare meschino o accondiscendente nelle mani sbagliate, ma fortunatamente il regista Wes Craven aveva le mani giuste per un film come questo. Riprende ciò che aveva fatto in New Nightmare del 1994 e ne perfeziona la formula, rendendo Scream uno dei film horror più essenziali del suo decennio.

Trainspotting (1996)

Negli anni Novanta sono usciti molti film grintosi e con i piedi per terra, ma pochi si sono rivelati altrettanto grintosi e con i piedi per terra come Trainspotting. È un film ambientato in Scozia, che segue un gruppo di giovani nella scena della droga di Edimburgo, descrivendo onestamente gli alti e i bassi (letterali) della tossicodipendenza.

Trainspotting può essere divertente in una scena, teso in quella successiva, terrificante pochi minuti dopo, e poi tremendamente triste poco dopo. Mostra il caos delle vite dei personaggi in modo avvincente e straordinariamente equilibrato, senza mai sottrarsi alla realtà di uno stile di vita come questo, sia nel bene che nel male. Il film ha avuto anche un sequel sorprendentemente buono nel 2017, che vale la pena di vedere.

Thelma & Louise (1991)

Anche se si conosce il suo famoso finale, Thelma & Louise è comunque un viaggio che vale la pena di fare, visto che in definitiva riguarda tanto il viaggio quanto la destinazione. Si tratta di uno dei più grandi road movie di tutti i tempi, che segue due donne che si danno alla fuga dopo che una delle due ha ucciso un uomo per autodifesa, portando le due a legare mentre la legge cerca di rintracciarle.

Susan Sarandon e Geena Davis sono entrambe bravissime nei panni delle protagoniste, mentre il film vanta un cast di supporto di tutto rispetto che comprende Harvey Keitel e un (giovanissimo) Brad Pitt. Scritto e diretto con maestria dallo spesso affidabile Ridley Scott, il film è ancora divertente ed emozionante da guardare a distanza di anni.

Hong Kong Express (1994)

C’è una trama concreta in Hong Kong Express? È difficile dirlo. Si potrebbe affermare che ci sono due storie in gioco, una delle quali prende bruscamente il sopravvento sull’altra a circa metà strada.

Forse la domanda migliore sarebbe “Chungking Express ha bisogno di una trama?”, visto che si tratta di un film di Wong Kar-wai da cui si esce senza sapere come riassumere, ma ben consapevoli di aver vissuto un’esperienza grandiosa. Dalle sue immagini oniriche al grande uso della musica, fino al suo contenuto emotivo sorprendentemente duro, è un film poliziesco/romanzo/drammatico che affronta i temi della solitudine, della nostalgia e dell’appartenenza meglio di qualsiasi altro ed è meritatamente considerato un classico.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump è uno dei film più famosi degli anni Novanta e, sebbene non sia assolutamente perfetto, le sue qualità positive lo rendono probabilmente anche uno dei migliori degli anni Novanta. Il film segue il personaggio principale mentre attraversa la vita alla deriva, affrontandone a modo suo gli alti e bassi e influenzando inconsapevolmente numerosi (e significativi) eventi storici della seconda metà del XX secolo.

È un film molto sentimentale e forse anche a tratti smielato, ma è straordinariamente guardabile e molti dei suoi contenuti emotivi sono adeguatamente commoventi. Per l’ottimo equilibrio tra commedia, dramma e cuore e per la leggendaria interpretazione di Tom Hanks, Forrest Gump è sicuramente un film di successo.

Ragazze a Beverly Hills (Clueless, 1995)

Le commedie adolescenziali degli anni ’90 non sono molto più iconiche di Clueless, ed è comprensibile il motivo per cui viene spesso considerato un punto di forza nel genere delle commedie adolescenziali. Il film segue una popolare studentessa del liceo di nome Cher che influenza le vite di coloro che la circondano, per poi sentirsi minacciata da un’altra ragazza che diventa più popolare di lei dopo che Cher le ha fatto un restyling.

È uno di quei film che sono sempre stati popolari, ma che sembrano diventarlo un po’ di più ogni anno, al punto da diventare un classico intoccabile degli anni Novanta. Fa un ottimo lavoro di aggiornamento di Emma di Jane Austen per gli anni ’90, in modo simile a come un’altra commedia adolescenziale classica degli anni ’90, 10 cose che odio di te, funzionava come aggiornamento de La bisbetica domata di William Shakespeare.

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park potrebbe essere il film campione d’incassi degli anni Novanta. Così come Steven Spielberg ha realizzato l’oggettivamente miglior film sugli squali di tutti i tempi con Lo squalo del 1975, allo stesso modo ha finito per realizzare il film sui dinosauri a cui tutti gli altri sarebbero stati paragonati, visto che a 30 anni dall’uscita, nulla si è avvicinato a Jurassic Park.

Stranamente, per quanto grande, non è nemmeno il miglior film di Spielberg del 1993 (di cui parleremo più avanti), a dimostrazione di come il regista fosse davvero al top della sua carriera. Con effetti speciali che reggono ancora oggi, un ritmo perfetto, grandi scene d’azione e di suspense e personaggi memorabili, Jurassic Park è intrattenimento di massa al suo meglio.

La vita è un sogno (Dazed and Confused, 1993)

Richard Linklater è stato uno dei migliori registi degli anni ’90 per quanto riguarda i film di piccole dimensioni e incentrati sui personaggi (Before Sunrise del 1995 ne è un buon esempio), ma il suo migliore di quel decennio potrebbe essere Dazed and Confused del 1993. Il film segue un gruppo di personaggi durante il primo giorno delle vacanze estive ed è intensamente nostalgico, grazie al fatto che è ambientato nel 1976.

Si tratta principalmente di una commedia e di una trama piuttosto leggera, ma i personaggi diventano molto accattivanti e gradualmente più stratificati man mano che il film va avanti. La vita è un sogno è molto divertente e anche molto sentito, in grado di commuovere chiunque ricordi anche solo con un pizzico di affetto com’era essere un adolescente o chiunque si senta ancora un po’ giovane.

Tre colori – Film rosso (1993)

Tra il 1993 e il 1994, l’acclamato regista polacco Krzysztof Kieślowski ha realizzato quella che oggi viene definita la trilogia dei tre colori. Ogni film (Blu, Bianco e Rosso) era incentrato su una serie diversa di personaggi e tutti affrontavano i temi dell’amore, della perdita e della nostalgia, anche se con toni diversi.

Si tratta di una trilogia tematica affascinante nel suo complesso e, sebbene sia difficile individuarne uno come il migliore, il terzo film, Red, potrebbe essere quello che finisce per avere il maggior impatto. È un film lento ma coinvolgente che analizza lo strano legame che si forma tra una modella part-time e un giudice in pensione, con una tonalità che si colloca a metà strada tra lo straziante Blue e lo stranamente comico White.

Il grande Lebowski (1998)

Un film giallo, cupo e forse anche esistenziale, interamente giocato sulle risate, Il grande Lebowski è senza dubbio uno dei film più divertenti degli anni Novanta. Segue The Dude – uno scansafatiche stranamente accattivante che va alla deriva nella vita – mentre intraprende un viaggio bizzarro e caotico per farsi sostituire il tappeto dopo essere stato scambiato per un milionario.

La trama è selvaggia e il film riconosce consapevolmente l’assurdità di tutto ciò, rendendo esilaranti cose che altrimenti potrebbero sembrare confuse e frustranti. È un punto culminante nella filmografia straordinariamente forte dei fratelli Coen e vanta interpretazioni iconiche da parte di tutto il cast, in particolare di Jeff Bridges e John Goodman.

Fight Club (1999)

Gli anni Novanta di David Fincher hanno avuto un inizio un po’ difficile quando ha diretto il discutibile (anche se non irredimibile) Alien 3, ma le cose hanno cominciato a girare per lui negli anni successivi. Nel 1995 ha realizzato il cupo e coinvolgente film giallo/thriller Se7en e poi, nel 1999, ha realizzato uno dei più amati classici di culto di tutti i tempi con Fight Club.

Si tratta di un thriller psicologico molto cupo (e sorprendentemente divertente) su un uomo apparentemente mite che viene coinvolto in un club di lotta clandestino (e alla fine rivoluzionario). Con una narrazione iconicamente tortuosa, un ritmo incalzante e un’abbondanza di immagini creative, Fight Club è giustamente considerato uno dei migliori del decennio.

Will Hunting – Genio ribelle (1997)

Un sentito dramma sull’adolescenza che ha dato a Robin Williams forse il suo miglior ruolo e che si è rivelato un successo per le star/sceneggiatori Matt Damon e Ben Affleck, Will Hunting – Genio ribelle è davvero bello. Si tratta di una storia semplice sulle difficoltà della giovane età adulta e sulle amicizie improbabili, ma che sfrutta con competenza un territorio familiare.

Il risultato è un film decisamente sentimentale e molto ampio, al quale è tuttavia difficile resistere. La sceneggiatura è appassionata e sincera e la vittoria di Williams come miglior attore non protagonista agli Academy Awards è stata meritatissima (anche la sceneggiatura ha vinto l’Oscar).

Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991)

The Terminator del 1984 è stato un ottimo film sui viaggi nel tempo, con una donna che cerca di sfuggire a un cyborg futuristico che non si fermerà davanti a nulla pur di vederla morta. In qualche modo, il sequel del 1991, Terminator 2: Il giorno del giudizio, ha finito per essere ancora migliore, funzionando altrettanto bene del primo quando si trattava di un film di fantascienza, pur avendo un budget maggiore e un’azione più spettacolare.

Qui, Sarah Connor ritorna, anche se suo figlio – la cui nascita stava cercando di essere impedita dal cyborg nel primo film – è cresciuto e deve essere protetto da un altro nemico del futuro. Il film ha cuore, umorismo e sequenze d’azione esplosiva e la star Arnold Schwarzenegger non è mai stata così brava.

Boogie Nights – L’altra Hollywood (1994)

Un dramma di ampio respiro, ambientato negli anni ’70 e ’80, che trae chiara influenza dalle opere di Robert Altman e Martin Scorsese, Boogie Nights è un film divertente e da rivedere all’infinito. È incentrato sull’industria del cinema per adulti e mostra gli alti e bassi del lavoro al suo interno e intorno ad essa seguendo un ampio cast di personaggi.

Sebbene il regista Paul Thomas Anderson prenda ampiamente in prestito dai citati registi, fa comunque suo questo film, e il fatto che la qualità sia paragonabile a quella dei suoi predecessori spirituali rende i riferimenti più facili da digerire. Anderson lo ha seguito nel 1999 con un altro grande (e vasto) dramma con un enorme cast di personaggi, Magnolia.

The Matrix (1999)

Dite quello che volete sui sequel (dopotutto dividono), ma è difficile negare che Matrix del 1999 sia un classico dell’azione e della fantascienza. Il film racconta di un uomo che viene informato che la sua realtà è un’illusione e gli viene data la possibilità di unirsi alla lotta contro le forze che mantengono l’illusione e che di fatto tengono l’intera razza umana in schiavitù, addormentata e ignara della verità.

Il film solleva interessanti questioni filosofiche e allo stesso tempo è una storia fantasticamente divertente, ricca di sequenze d’azione impressionanti. L’uso del rallentatore è stato parodiato fino alla morte, ma è ancora fantastico e il mix di scontri a fuoco e combattimenti corpo a corpo di Matrix, all’interno di un mondo fantascientifico così unico, è ancora diverso da qualsiasi altra cosa.

Principessa Mononoke (1997)

Certo, ha una concorrenza agguerrita, ma Principessa Mononoke è senza dubbio uno dei migliori film diretti da Hayao Miyazaki. Il film segue un giovane che cerca di liberarsi da una maledizione e la sua avventura lo coinvolge in un drammatico conflitto tra un villaggio industriale e gli esseri che abitano una foresta vicina.

Combinando fantasia e avventura con una trama emozionante e un messaggio ambientale ben argomentato, Princess Mononoke è ambizioso ma riesce a legare il tutto. Anche chi non è un fan abituale dell’animazione giapponese dovrebbe cercarlo, perché offre un’esperienza di visione innegabilmente unica, commovente ed emozionante.

Gli spietati (Unforgiven, 1992)

Tra i vari western in cui è apparso il leggendario Clint Eastwood, Gli spietati è forse il suo migliore. È un film cupo e intenso che segue un cacciatore di taglie in pensione che intraprende un ultimo lavoro dopo che uno sceriffo corrotto di una piccola città non riesce a fare giustizia sugli autori di un crimine brutale.

È comprensibile il motivo per cui il film è stato premiato così bene agli Academy Awards, aggiudicandosi anche il premio per il miglior film. È semplicemente un western difficile da criticare a qualsiasi livello, con una storia ben raccontata, ottime interpretazioni e una grafica eccellente. Si distingue anche per il modo in cui commenta – e decostruisce – i western americani di un tempo.

Lezioni di piano (1993)

Jane Campion è stata la prima regista donna a vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes per la regia di Lezioni di piano. La vittoria è stata meritatissima, perché Il pianoforte è un film struggente e indimenticabile, che racconta la storia di una donna muta che arriva in Nuova Zelanda con la figlia dopo essere stata venduta per sposarla.

A volte può risultare pesante da guardare, ma la storia è sicuramente memorabile per il modo crudo in cui viene presentata, ed è anche ben completata da una splendida grafica e da un’ottima colonna sonora. Sembra il tipo di film che continuerà a invecchiare con grazia: Lezioni di piano ha un’innegabile qualità senza tempo e si sente difficile da criticare sotto qualsiasi aspetto.

Heat – La sfida (1995)

Sebbene la sua filmografia sia piena di film iconici di crimine/azione, Heat è probabilmente il capolavoro di Michael Mann. Si tratta di un film di rapine su scala epica, che dura quasi tre ore e si divide tra il mostrare una banda di ladri che organizza un’ambiziosa rapina in banca e seguire un detective dalla testa calda e la sua squadra che cerca di fermare la banda.

Tutto sta nell’esecuzione e nella portata ambiziosa, che rende quello che altrimenti potrebbe essere un normale film di poliziotti contro rapinatori in qualcosa di grandioso, audace ed emotivamente intenso. Vale la pena guardarlo anche solo per la sequenza d’azione centrale, che si colloca senza dubbio tra le migliori sparatorie della storia del cinema.

Il silenzio degli innocenti (1991)

Non è stata la prima volta che Hannibal Lecter è apparso sullo schermo, e di certo non è stata l’ultima, ma Il silenzio degli innocenti (1991) è il miglior film che ha visto protagonista l’iconico personaggio fino ad oggi. L’interpretazione di Anthony Hopkins nel ruolo del serial killer/cannibale imprigionato Lecter è leggendaria, e Jodie Foster è altrettanto convincente nel ruolo della giovane agente dell’FBI che deve lavorare con lui per catturare un altro assassino in libertà.

È un thriller nel profondo, ma sembra appartenere anche ai generi poliziesco e horror. Comunque lo si voglia classificare, è grandioso e probabilmente il più vicino alla perfezione di questo genere di film. Ha il raro merito di aver vinto la “cinquina” agli Academy Awards, e lo ha fatto meritatamente.

Toy Story (1995)

Pur non essendo l’unico grande film d’animazione degli anni ’90, Toy Story è stato forse il più innovativo. È stato il primo lungometraggio realizzato interamente con l’animazione computerizzata e racconta la storia di un giocattolo, Woody, che viene sostituito come preferito dai bambini da un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, con i due che alla fine devono collaborare per tornare a casa dopo che il loro proprietario li ha smarriti.

Sarebbe un’icona per la sua animazione anche se il film in sé non fosse particolarmente bello, ma fortunatamente non è questo il caso. Tutto il resto del film – la sceneggiatura, l’umorismo, il messaggio, il doppiaggio, ecc. – è altrettanto iconico, assicurando che Toy Story rimanga ancora oggi un film d’animazione di riferimento che si rivela anche incredibilmente divertente e sorprendentemente emozionante.

Titanic (1994)

Un iconico film d’amore e un avvincente film catastrofico in un unico film, Titanic è un film enorme che si è rivelato anche un grande successo. La tragica storia del giovane amore che sboccia su una nave condannata ha risuonato con gli spettatori alla fine degli anni ’90 e, ancora oggi, è uno dei blockbuster di maggior successo di tutti i tempi.

Grazie alla sensibilità registica di James Cameron e alle oltre 3 ore di durata del film, non si ha mai la sensazione che il film sia più lungo di quanto possa masticare, pur essendo due tipi di film molto diversi allo stesso tempo. Se lo si guarda oggi, regge in gran parte bene, rendendo facile lasciarsi coinvolgere dal romanticismo della prima metà e sentirsi tesi e inquieti durante la seconda metà, che è un disastro.

Salvate il soldato Ryan (1998)

I film sulla Seconda Guerra Mondiale non sono molto più noti di Salvate il soldato Ryan, che ha rappresentato un altro trionfo degli anni ’90 per il regista Steven Spielberg. Si apre con una straziante rappresentazione dello sbarco in Normandia, per poi diventare un film su una squadra di soldati americani inviati in una pericolosa missione per recuperare il giovane soldato Ryan da dietro le linee nemiche.

È un film che vuole essere in qualche modo patriottico e reverenziale nei confronti dei suoi personaggi, ma allo stesso tempo critica la guerra ed è straordinariamente trasparente sugli orrori che contiene. Il bilanciamento non è perfetto, ma Salvate il soldato Ryan rimane comunque viscerale ed emozionante e si impone come uno dei film di guerra più iconici degli anni Novanta.

Fargo (1990)

Per quanto grande sia Il grande Lebowski del 1998, Fargo del 1996 potrebbe essere un film degli anni ’90 dei fratelli Coen ancora migliore. Si tratta di un film poliziesco dalla comicità cupa che racconta di un piano andato male e di un capo della polizia determinato e pesantemente incinta che sembra essere l’unico ad avere una possibilità di risolvere il ridicolo e caotico caso.

Altri registi avrebbero potuto avere difficoltà a realizzare un film intelligente con personaggi che, per la maggior parte, non sono molto intelligenti, ma i fratelli Coen ci sono riusciti perfettamente. Fargo è semplicemente uno spasso da guardare, con una leggendaria interpretazione della protagonista Frances McDormand e ha ispirato una serie antologica altrettanto coinvolgente che ha iniziato ad andare in onda nel 2014.

Hoop Dreams (1994)

Documentario di fenomenale fattura che rappresenta il genere al suo meglio, Hoop Dreams è probabilmente il miglior documentario dell’intero decennio. Segue due ragazzi per diversi anni, ognuno dei quali aspira a giocare un giorno nell’NBA, permettendo agli spettatori di vedere gli alti e i bassi delle loro vite mentre cercano di realizzare i loro sogni.

Come molti grandi documentari, utilizza la sua narrazione centrale per esplorare temi più ampi, in questo caso esaminando vari aspetti inerenti alla vita americana nel corso del XX secolo, tra cui l’istruzione, la classe e la razza. Il fatto che lo faccia in modo intelligente, pur essendo una storia avvincente ed emotiva che non annoia mai (anche con una durata di 174 minuti), fa sì che Hoops Dreams sia un classico.

Pulp Fiction (1994)

Per quanto Le Iene del 1992 e Jackie Brown del 1997 siano grandiosi, Pulp Fiction del 1994 è il più grande film di Quentin Tarantino degli anni Novanta. Ha stabilito che il suo debutto nel 1992 non era un caso e che era una forza cinematografica da tenere in considerazione, visto che Pulp Fiction è uno dei film più imprevedibili, emozionanti, divertenti e creativi degli ultimi decenni.

La sua presentazione non cronologica (e la fusione senza soluzione di continuità di diverse storie) sembra ancora un miracolo di sceneggiatura, e quasi ogni scena è diventata un’icona a sé stante. Non c’è mai stato un film come Pulp Fiction, e probabilmente non ci sarà mai, e la sua unicità lo qualifica come un punto culminante del decennio in cui è uscito.

Schindler’s List (1993)

È difficile pensare a molti altri film ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale che abbiano lo stesso impatto di Schindler’s List. Questo e Jurassic Park sono stati i due film di Steven Spielberg usciti nel 1993, e mentre Jurassic Park è diventato il miglior blockbuster dell’anno, Schindler’s List è stato probabilmente il miglior film in assoluto dell’anno, e sicuramente il più premiato (ha vinto sette Oscar, tra cui quello per il miglior film).

È giustamente considerato uno dei film più emozionanti di tutti i tempi, in quanto racconta la storia vera di come Oskar Schindler utilizzò la sua fortuna personale per salvare le vite di oltre 1000 rifugiati ebrei durante l’Olocausto. Schindler’s List è un film difficile ma essenziale, che racconta la sua storia in modo impeccabile, con una regia perfetta e numerosi attori che offrono le migliori interpretazioni della loro carriera.

Le ali della libertà (1994)

I già citati Pulp Fiction e Hoop Dreams non sono stati gli unici film al limite della perfezione usciti nel 1994, perché in quell’anno è uscito anche Le ali della libertà. Il film racconta di due uomini che legano tra loro mentre si trovano in un carcere di massima sicurezza: uno accetta malvolentieri il proprio destino, mentre l’altro mantiene la propria innocenza pianificando la fuga.

Si può tranquillamente affermare che Le ali della libertà è un film che non piace praticamente a nessuno, visto che è attualmente al primo posto della classifica IMDb Top 250, e lo è da anni a questa parte. In effetti, è un film in cui è difficile trovare difetti e, per quanto riguarda i film sulle carceri, è probabilmente il più grande di tutti i tempi e, inoltre, uno dei migliori film del suo decennio.

Quei bravi ragazzi (1990)

I film di Martin Scorsese non sono migliori di Quei bravi ragazzi. È già qualcosa, considerando che Scorsese è uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ma Goodfellas è onestamente intoccabile, prendendo in prestito e rimescolando i tropi familiari dei gangster movie e reinventando al contempo il genere poliziesco stesso, diventando un film estremamente influente nel processo.

Il film segue il membro di basso livello della mafia Henry Hill, con la sua narrazione che dà allo spettatore una visione dello stile di vita di una persona affiliata alla mafia. È un film che riesce a essere divertente, tragico, intenso ed emozionante da guardare, oltre a essere uno dei film polizieschi più veloci e meglio recitati di tutti i tempi. Quei bravi ragazzi è talmente bello che non è esagerato definirlo il più grande film degli anni ’90.

