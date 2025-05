Five Nights At Freddy’s: la spiegazione del finale del film

Adattato dagli omonimi videogiochi, Five Nights At Freddy’s (qui la recensione) della Blumhouse è incentrato su un giovane di nome Mike (Josh Hutcherson) che accetta un lavoro notturno al Freddy Fazbear’s Pizza, dove gli animatronics – Freddy, Chica, Bonnie e Foxy – prendono vita di notte. Nel finale, nel tentativo di catturare il rapitore di suo fratello Garrett, Mike accetta di consegnare sua sorella Abby agli animatronics assassini in cambio della verità, ma fortunatamente cambia ben presto idea. Nel frattempo, scopre che la sua nuova amica, Vanessa, è la figlia di William Afton (Matthew Lillard), ovvero il crudele proprietario di Freddy Fazbear.

Il finale rivela anche che William ha rapito e ucciso suo fratello Garrett quando Mike aveva 12 anni. Il protagonista combatte allora contro William per salvare la sorella e Vanessa si unisce a lui, ma viene pugnalata dal padre. Abby, però, mostra agli animatronics la verità su William e questi si rivoltano contro di lui, trascinandolo via mentre la sua tuta si guasta. Come si può intuire, il ritmo incalzante della trama di Five Nights at Freddy’s prevede numerosi colpi di scena che tengono gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine. In questo approfondimento, li esploriamo nel dettaglio.

La spiegazione del cattivo coniglio giallo di William Afton

Nel finale di Five Nights at Freddy’s, viene rivelato che il serial killer William Afton in precedenza indossava un costume da coniglio giallo chiamato Spring Bonnie per attirare i bambini che voleva uccidere. Viene finalmente mostrato con il costume nel momento culminante del film, quando cerca di uccidere Abby. La tuta rafforza l’orrore, trasformando qualcosa che piace ai bambini – un coniglietto – nella fonte della loro morte. Afton che indossa il costume per uccidere Abby lo rende anche più spaventoso.

La spiegazione dei fantasmi animatronici: cosa è successo davvero da Freddy’s?

Gli animatronic sono in realtà posseduti dai fantasmi dei ragazzi che William ha ucciso negli anni ’80. Non è che i fantasmi dei bambini animino semplicemente le creature robotiche, ma William ha messo i loro resti all’interno di un luogo dove nessuno si sarebbe preoccupato di guardare. L’attaccamento fisico dei bambini al locale dà quindi vita ai fantasmi animatronici in Five Nights at Freddy’s. Freddy’s, che è stato chiuso dalla morte dei ragazzi e i loro fantasmi, seguono ora le indicazioni di William manipolando, terrorizzando e uccidendo chiunque vi si introduca.

Nonostante sia fallito, William Afton tiene infatti aperto il Freddy Fazbear’s Pizza invece di chiuderlo e vendere la proprietà. Questa scelta è dovuta a un motivo. Chiudere il Freddy Fazbear’s Pizza avrebbe portato alla luce i resti dei bambini e William non avrebbe permesso che ciò accadesse perché lo avrebbe svelato come loro assassino. Lasciare i bambini in forma animatronica dava invece a William il controllo su di loro e lasciare Freddy’s abbandonato significava che meno persone sarebbero venute a cercare le prove. Inoltre, Vanessa sorvegliava il posto, eseguendo essenzialmente gli ordini del padre.

Il significato più profondo di Mike che cede Abby agli animatronic

Mike è preoccupato dagli incubi sul rapimento di Garrett e usa la teoria dei sogni in Five Nights At Freddy’s per scoprire tutto il possibile sull’evento. Si rende così conto di non essere stato in grado di salvare il fratello minore ed è talmente disperato di scoprire l’identità del rapitore da non vivere nel presente. Questo si manifesta in quasi tutte le sue interazioni con Abby. Pur essendo il suo tutore, Mike ha poca pazienza e poca cura della sorellina, considerandola semplicemente come qualcosa di cui è responsabile che non una persona cara da proteggere.

Mike sceglie quindi di rinunciare ad Abby per cambiare ciò che è successo a Garrett, il che rivela l’ossessione del personaggio di assolvere se stesso dalle proprie colpe. Quando accetta di scambiare Abby con Garrett, compie una scelta attiva che rivela la profondità del suo dolore. Rendersi conto di aver rinunciato ad Abby ha però fatto sì che Mike uscisse dal suo dolore e gli desse la possibilità di essere presente per sua sorella. È stato un campanello d’allarme, che lo ha portato a vedere ed essere veramente presente per Abby in un modo che non aveva mai visto prima.

Vanessa si sveglierà mai dal coma?

Come anticipato, quando nel finale Vanessa finalmente si oppone al padre, William la pugnala. È ancora cosciente quando Mike e Abby la trascinano fuori da Freddy’s, ma il finale rivela che Vanessa entra in coma. Considerando che non è morta a causa della ferita da taglio, è probabile che Vanessa si risvegli dal coma. Potrebbe impiegare un po’ di tempo per riprendersi, ma se Five Nights at Freddy’s avesse voluto ucciderla, l’avrebbe fatto. Vanessa è infatti parte integrante della lotta contro William e la sua conoscenza del passato è essenziale per qualsiasi film futuro.

Zia Jane è ancora viva alla fine di Five Nights at Freddy’s?

Zia Jane è un’altra minaccia per tutto il film Five Nights at Freddy’s. È fermamente intenzionata a prendere in custodia Abby e ingaggia persino un gruppo per saccheggiare il Freddy Fazbear’s Pizza e far licenziare Mike. Tuttavia, scompare dopo essere stata attaccata da Freddy Fazbear in persona. Quando Abby viene portata via da casa sua, Jane viene vista sul pavimento del soggiorno, ma non ci sono primi piani o conferme su cosa le sia effettivamente successo.

È possibile che Freddy l’abbia uccisa come ha fatto con Max e suo fratello. Tuttavia, il fatto che Mike e Abby non parlino di lei alla fine del film suggerisce che probabilmente è sopravvissuta. Sarebbe stato interessante vedere come ha percepito gli eventi e se l’hanno terrorizzata abbastanza da farle abbandonare la causa per la custodia di Mike, ma se non è morta, significa che potrebbe prepararsi a continuare la battaglia per la custodia quando si sentirà meno scossa. In ogni caso, la sua sopravvivenza, come quella di Vanessa, è da ritenere probabile.

Come il finale prepara Five Nights At Freddy’s 2

Il finale di Five Nights at Freddy’s lascia inoltre presagire il ritorno di William Afton nei panni di Springtrap in Five Nights at Freddy’s 2. Poiché Freddy Fazbear’s Pizza è rimasto intatto, è logico che William potrebbe tornare indipendentemente dal fatto che viva o muoia. Se vive, cercherà senza dubbio di uccidere altri bambini. Se il suo fantasma possiede la tuta con la serratura a molla, potrebbe dare la caccia ad Abby e Garrett per vendicarsi del fatto che i due lo hanno eliminato.

Anche se i dettagli sulla trama del sequel dell’horror non sono ancora stati resi noti, il film dovrebbe continuare la storia del Mike Schmidt di Josh Hutcherson, che continua a svelare il terrificante passato del serial killer William Afton e della catena di ristoranti del titolo. Inoltre, resta da chiedersi dove sia finito il fantasma di Garrett se Afton lo ha ucciso come gli altri. Nuove foto dal set hanno poi rivelato una nuova location del film, ovvero un’altra versione fatiscente della pizzeria del titolo. Five Nights at Freddy’s 2 permetterà dunque probabilmente di esplorare in modo più approfondito la mitologia del racconto.

Il vero significato del finale di Five Nights at Freddy’s

Il significato profondo di Five Nights at Freddy’s è quello di una storia di traumi e di come questi possano distruggere la vita di una persona. Nel corso della storia, Mike soffre di PTSD e del trauma di aver visto qualcuno rapire il suo fratellino. Non è riuscito a salvarlo e si incolpa della scomparsa, anche se non avrebbe potuto fare nulla. Di conseguenza, trascura la sorella e si infligge dolore regolarmente, ossessionato da ciò che è accaduto al fratello quel fatidico giorno.

Tutto si ricollega al finale di Five Nights at Freddy’s, dove Mike non trova suo fratello, ma scopre cosa gli è successo. Relazionandosi con gli altri bambini che William Afton ha ucciso e reso animatronics posseduti e assassini, ha la possibilità di vendicare finalmente la sua perdita e salvare allo stesso tempo sua sorella. È un modo per Mike di assolvere se stesso dalla colpa con cui convive e allo stesso tempo di fare per sua sorella quello che non ha mai potuto fare prima: salvarla dall’uomo nero assassino di bambini.

Mike salva allora la sorella e contribuisce a mettere gli animatronics contro William Afton. Una volta ucciso e trascinato via il suo corpo, Mike e sua sorella possono finalmente vivere la vita che meritano, con Mike che finalmente si prende cura di lei e i due superano la tragedia. Tuttavia, se gli spiriti dei bambini continuano a vivere nei loro animatronics, anche lo spirito di William Afton potrebbe continuare a vivere e potrebbe diventare più letale che mai, il che significa che la pace di Mike potrebbe essere di breve durata nel sequel di Five Nights at Freddy’s.

