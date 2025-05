Thunderbolts*: lo sceneggiatore sulla scena post-credit scartata e il ruolo del Barone Zemo

Nei fumetti, il Barone Zemo assembla i Thunderbolts quando gli Avengers scompaiono. Tuttavia, sebbene la sua squadra sia segretamente un gruppo di supercriminali mascherati da eroi, alla fine decidono di lasciarsi alle spalle le loro cattiverie e di diventare eroi per davvero.

Ci sono state altre versioni del gruppo, ma i Thunderbolts* dei Marvel Studios sono decisamente un fenomeno a se stante. Ciò è evidente dall’assenza del Barone Zemo di Daniel Brühl, il cattivo di Captain America: Civil War che è stato reso più simile alla sua controparte nei fumetti in The Falcon and The Winter Soldier.

A quanto pare, in una bozza precedente di Thunderbolts*, Zemo avrebbe dovuto essere rivelato come colui che tira le fila in una scena post-credit. Parlando con Screen Rant, lo sceneggiatore Eric Pearson ha spiegato come il cattivo fosse un tempo un fattore determinante nella storia.

“Credo che ci fosse una versione di un tag scritta molto tempo fa, che in un certo senso rivelava chi c’era dietro a tutto. Si scopre che il Barone Zemo stava manovrando qualche filo dalla prigione o qualcosa del genere. Forse ora mi sto solo inventando qualcosa, ma ho la sensazione che ci potesse essere una versione di un tag in cui Zemo era evaso e aveva scambiato di posto con qualcuno – forse l’assistente di Valentina – e lavorava con una maschera da Vedova sul volto.”

“Ma penso che quelle idee siano sopravvissute per una sola iterazione e poi siano morte. A volte la gente pensa che stiamo andando a zonzo di proposito, e invece è come, ‘No, sappiamo che Zemo è fondamentale per una versione diversa della storia’. Lui contribuisce a metterli insieme, e noi abbiamo negato questa necessità con la nostra stessa premessa.”

“Ma pensiamo sempre ai fumetti. C’è sempre la discussione del tipo, ‘Beh, se c’è un modo intelligente per includere il Barone Zemo in questa storia, lui dovrebbe assolutamente esserci’. Ma in questa storia che volevamo raccontare e di cui ci siamo innamorati, Yelena era centrale, e tutti questi personaggi trovano la loro strada attraverso Yelena. E poi stavamo introducendo anche Bob, quindi non ci stava.”

Se Mel fosse stata sostituita da un assistente uomo che Zemo fingeva di essere, allora sì, una scena post credits avrebbe potuto facilmente rivelare che stava spingendo Val in certe direzioni per favorire il suo piano generale.

La domanda è: cosa avrebbe tramato Zemo e quando e dove sarebbe continuata la sua storia? Thunderbolts* presenta la squadra come i Nuovi Vendicatori del MCU, ma non c’è nulla che dica che questi eroi avranno il loro film, se non riunirsi in Avengers: Doomsday l’anno prossimo. Per quanto riguarda Zemo, sembra che la porta sia ancora aperta per il proseguimento della sua storia, anche se rimane rinchiuso nel Raft… dove potrebbe potenzialmente trascorrere del tempo conoscendo un altro personaggio legato ai Thunderbolts: Red Hulk!

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).