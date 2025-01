Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre: dal cast al libro, tutte le curiosità sul film

Il cane è il migliore amico dell’uomo, ed è stato più volte protagonista anche al cinema di celebri film a lui dedicati. Da titoli per famiglie come Belle & Sebastien ai classici Disney come Lilli & vagabondo, dai film d’autore come L’isola dei cani a pellicole più drammatiche come Attraverso i miei occhi o Io e Lulù, sono numerosi i film che hanno dedicato agli amici a quattro zampe storie commoventi e ricche di emozioni, che non mancano mai di affascinare il grande pubblico. Uno degli ultimi titoli di questo filone è Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, sequel del 2019 del fortunato Qua la zampa!, uscito nel 2017.

Il primo film, come noto, era l’adattamento dell’omonimo romanzo di W. Bruce Cameron e questo sequel è in realtà il terzo adattamento di un’opera di questo scrittore. Nello stesso 2019, infatti, è uscito anche Un viaggio a quattro zampe e in tutti e tre i casi, Cameron ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura. Lo scrittore, attraverso il punto di vista dei cani, riesce infatti a dar voce a chi non ne ha, portando in primo piano una serie di tematiche legate ai nostri amici a quattro zampe. Anche con Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, infatti, si affrontano il legame e l’amore che uniscono i cani ai loro padroni umani e viceversa.

Powered by

Per chi aveva amato il primo film, commovente e avventuroso, questo sequel è dunque un nuovo imperdibile tassello del racconto del cane Bailey e del suo viaggio alla scoperta della vita e dell’amore. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi al libro da cui è tratto, alla trama, al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre è tratto da un libro

Il film, come anticipato, è basato sull’omonimo romanzo del 2012 di W. Bruce Cameron, scritto come seguito del libro Qua la zampa!, da cui era già stato tratto il primo film. Anche questo secondo romanzo, come il primo, propone una serie di tematiche care all’autore e che vengono qui esplorate in modo ancor più su larga scala. Il tema fondante rimane l’amore, che il cane protagonista prova incondizionatamente per i suoi amorevoli padroni, dimostrando la natura pura di questi meravigliosi animali. Allo stesso tempo, il libro è un coming of age per quanto riguarda il personaggio di CJ, ma anche un’opera sulla reincarnazione e sul karma.

La trama di Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre

Il film racconta la storia del saggio e divertente golden retriever di nome Bailey. Dopo gli eventi raccontati in Qua la zampa!, Bailey è sereno e pensa di aver trovato finalmente la ragione per cui ha attraversato molte vite. Si trova nel Michigan nella fattoria del suo amato padrone Ethan e di sua moglie Hannah, insieme alla loro nipotina di dieci anni CJ. Bailey trascorre una vita felice in compagnia di CJ, giocano insieme e si divertono. Questo fino a quando un giorno Gloria, la mamma disattenta della piccola e che odia i cani, decide che è arrivato il momento di lasciare la fattoria.

Porta così via con sé la sua bambina, con grande dispiacere da parte di Ethan e Hannahm, ma anche di Bailey. Trascorrono poi 10 anni da quel giorno, Bailey ha lasciato la sua vita per nuove anime, ma è rimasto fedele alla promessa fatta al suo padrone: trovare CJ, non abbandonarla, aiutarla e proteggerla in qualsiasi situazione. Bailey vivrà così nuove avventure piene d’amore, emozioni indimenticabili, dolori e gioie, in compagnia di un’ormai cresciuta CJ, e il suo migliore amico Trent.

Il cast del film e i doppiatori italiani

Ancora una volta, l’attore Josh Gad è la voce di Bailey, ma anche di Molly, Big Dog e Max e delle diverse incarnazioni di “Boss Dog”. In italiano, Bailey è invece doppiato da Nanni Baldini, noto per essere la voce degli attori Anthony Mackie e Chris Rock, ma anche per avero doppiato Scooby-Doo e Ciuchino di Shrek. Recita poi nel film l’attore Dennis Quaid, che riprende il ruolo di Ethan Montgomery, suocero di Gloria, marito di Hannah, proprietario di Bailey e nonno di CJ. Marg Helgenberger interpreta Hannah Montgomery, sostituendo l’attrice Peggy Lipton del primo film, prematuramente scomparsa nel 2019.

L’attrice Betty Gilpin, celebre per la serie GLOW, interpreta invece Gloria Mitchell, nuora di Ethan e Hannah e madre trascurante ed emotivamente violenta di CJ. Quest’ultima, il cui rapporto con Bailey è alla base del film, è invece interpretata da Abby Ryder Fortson da giovane e da Kathryn Prescott – nota per il ruolo di Emily Fitch nella terza e quarta stagione della serie televisiva Skins – da adulta. Nel ruolo di Trent, interesse amoroso di CJ, vi è invece Ian Chen come versione giovane e Henry Lau nella versione adulta.

Di che razza è il cane protagonista?

Naturalmente, grande protagonista della vicenda è Bailey, il cane protagonista. Nel corso del film, le razze di cani in cui l’identità di Bailey è presente in ogni vita sono un San Bernardo/Pastore Australiano anziano, un beagle femmina di nome Molly, un mastino inglese maschio di nome Big Dog e uno Yorkshire Terrier di nome Max. Si può dunque riscontrare all’interno del film una varietà di splendide razze, attraversate di volta in volta dallo spirito di Bailey che si reincarna in ognuna di esse, mantenendo ovviamente la stessa voce che ascoltiamo per tutto il film.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Now e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 02 gennaio alle ore 21:30 sul canale Rai 1.