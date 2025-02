Jurassic World – La rinascita: che cos’è il mostruoso dinosauro nel trailer?

Nel trailer di Jurassic World – La rinascita rilasciato oggi, si vede un enorme mostro simile a un Rancor, che spinge a chiedersi che tipo di dinosauro sia e come sia nato. Nel trailer, tale creatura viene vista perseguitare il personaggio di Mahershala Ali, Duncan Kincaid. Sebbene si riesca solo a intravedere il dinosauro, questo non assomiglia a una specie esistente vista nei precedenti film di Jurassic World. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che si tratta di un orribile ibrido creato per errore, a giudicare dai commenti che il produttore Frank Marshall ha recentemente rilasciato a VanityFair.

Marshall ha infatti dichiarato alla rivista che alcuni dei mostri visti nel trailer non sono dinosauri tradizionali, ma piuttosto “errori” causati dall’ingegneria genetica. Secondo il produttore, “Questi sono i dinosauri nati da esperimenti che non sono riusciti come avrebbero dovuto. Ci sono alcune mutazioni”. Il mostro visto nel trailer sembra certamente una mutazione di qualche tipo, fondendo il Rancor di Star Wars, lo Xenomorfo del franchise di Alien e dinosauri reali tutti insieme.

Le influenze dietro il mostruoso dinosauro di Jurassic World – La rinascita

Sebbene i nuovi dinosauri del franchise di Jurassic World abbiano suscitato un certo interesse, è difficile negare che questo mostro sia particolarmente minaccioso e che il suo status di anomalia genetica lo renda ancora più imprevedibile. All’inizio del trailer di Jurassic World – La rinascita, il mostro si vede in un tubo di vetro e assomiglia a un T. rex incrociato con uno Xenomorfo. Tuttavia, quando si vede più avanti nel trailer, mentre fissa un terrorizzato Duncan di notte, il mostro assomiglia più al Rancor visto ne Il ritorno dello Jedi.

Dal momento che Jurassic World ha introdotto l’Indominus Rex come nuovo dinosauro particolarmente minaccioso e il suo sequel Jurassic World – Il regno distrutto lo ha seguito con l’ibrido Indoraptor, non sorprende che Jurassic World – La rinascita presenti un altro nuovo ibrido di dinosauro. Anche se lo sceneggiatore David Koepp ha annunciato che il film rivisiterà la storia di Jurassic Park in alcune scene cruciali, questo non significa che la presenza di dinosauri ibridi sia un errore. Anzi, probabilmente rafforza il tema dominante del franchise.

Il nuovo dinosauro di Jurassic World – La rinascita sembra il più spaventoso del franchise

I film di Jurassic World, come la trilogia di Jurassic Park prima di loro, ritornano costantemente al tema ricorrente degli scienziati umani che giocano a fare gli dei nonostante le conseguenze potenzialmente letali di questa follia. A questo proposito, il dinosauro visto nel trailer di Jurassic World – La rinascita rappresenta un passo avanti per il franchise. È enorme, ha un aspetto davvero mostruoso ed è ovviamente incredibilmente pericoloso ma, come osserva Marshall, non esisterebbe se gli scienziati non avessero continuato a giocare con il materiale genetico dei dinosauri molto tempo dopo i disastri dei resort originali di Jurassic Park e Jurassic World.

Il nuovo dinosauro simile al Rancor è una prova della determinazione sconsiderata dei genetisti del franchise quando si tratta di giocare con il DNA dei dinosauri. Persino l’eroina del reboot, Zora, non ha le mani pulite: il personaggio interpretato da Scarlett Johansson è in missione per recuperare altro DNA di dinosauro per facilitare ulteriori test da parte di altri scienziati. La mostruosa mutazione vista nel trailer è stata creata dall’uomo piuttosto che dalla natura, quindi è giusto che sia più spaventosa e pericolosa di qualsiasi dinosauro reale.

Quando i film di Jurassic World hanno reso più elaborati i loro ibridi di dinosauri fittizi, il franchise li ha usati per commentare i modi in cui la sperimentazione scientifica non regolamentata può avere conseguenze impreviste. Ora, il trailer di Jurassic World – La rinascita offre l’esempio più terrificante di questo problema. Il dinosauro simile al Rancor che si intravede nel trailer è uno dei mostri più minacciosi visti finora in tutti i film, ma il nuovo dinosauro è ancora più spaventoso perché è in definitiva il prodotto dell’ingegneria umana.