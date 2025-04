Super Mario Bros. – Il film: la spiegazione del finale

Super Mario Bros. – Il film (qui la recensione) è stato un grandissimo successo al box office è si è concluso in un modo anticipa certi risvolti per il futuro. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic da una sceneggiatura di Matthew Fogel, questo è il secondo film basato sulla popolare IP Nintendo dopo il film del 1993 che ha però fatto fiasco. Con un cast stellare che comprende Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy in quello della Principessa Peach e Jack Black nel ruolo del cattivo Bowser, il film d’animazione vede dunque il ritorno degli amati personaggi Nintendo sul grande schermo.

Il finale mostra Mario, Luigi, la Principessa Peach, Donkey Kong e i loro rispettivi regni combattere il nefasto Bowser, intenzionato a reclamare la Super Stella e a conquistare il mondo (non umano). Nelle strade di Brooklyn, Mario e Luigi riescono infine a reclamare la Super Stella prima che Bowser la raggiunga, ottenendo lo status di invincibilità. Insieme al resto dei loro alleati, eliminano il nemico e la Principessa Peach lo costringe a mangiare il fungo blu, rimpicciolendolo in modo da non essere più una minaccia. I genitori di Mario e Luigi sono entusiasti dell’impresa compiuta dai loro figli e i fratelli possono tornare nel Regno dei Funghi.

La spiegazione del piano di Bowser

Bowser vuole essenzialmente dominare tutti i regni in Super Mario Bros. – Il film; in fondo, è un conquistatore in cerca di potere e controllo. Ma invece di prendere semplicemente la Super Stella, che lo avrebbe reso un sovrano invincibile, Bowser voleva prima portarla alla Principessa Peach, nella speranza che lei accettasse di sposarlo. Bowser intendeva infatti proporre un’alleanza matrimoniale: i due avrebbero condiviso il potere della Super Stella e avrebbero governato i vari regni come re e regina.

Il piano di Bowser si basa quindi ancora sull’idea di volere la Principessa Peach e di tenerla lontana da Mario, con cui compete per avere le sue attenzioni, ma il film lo organizza in modo da non rapirla del tutto. Piuttosto, Bowser la costringe a sposarlo minacciando i rospi della Principessa Peach, sovvertendo alcune aspettative sul modo in cui la ragazza finisce nelle grinfie del cattivo. Nel film d’animazione non c’è una ragione particolarmente personale per cui Bowser voglia conquistare il mondo, ma solo il fatto che prova un grande piacere nel terrorizzare le altre persone e nell’ottenere ciò che vuole, a qualunque costo.

Perché Mario e Luigi hanno reclamato la Super Stella insieme

Il film di Super Mario Bros. – Il film si basa sul legame fraterno tra Mario e Luigi, convinti che non accadrà loro nulla di male finché saranno insieme. Per la maggior parte del film, Mario è stato al centro dell’azione, aiutando la Principessa Peach a salvare il suo regno e Luigi da Bowser. La cosa aveva senso, dato che Mario si sentiva in un certo modo incapace di essere all’altezza agli occhi del padre e di deludere il fratello. Tuttavia, la conquista della Super Stella da parte di Luigi al fianco del fratello dimostra come egli sia stato in grado di superare la paura e di essere coraggioso di fronte al pericolo e all’incertezza.

Rivendicare la Super Stella insieme ha anche ribadito che Mario e Luigi sono più forti quando lavoravano insieme e che possono davvero fare ciò che Mario aveva promesso e salvare Brooklyn. Mario non doveva portare da solo il peso di proteggere il fratello; Luigi non doveva essere controllato dalla paura di essere ferito o di fallire. La Super Stella ha permesso ai fratelli di appoggiarsi l’uno all’altro per combattere Bowser, portando equilibrio ai loro punti di forza e permettendo loro di raggiungere il massimo potenziale come squadra. Il momento della Super Stella è stato in definitiva il culmine dei loro percorsi individuali nel corso di Super Mario Bros. – Il film.

Perché Mario e Luigi decidono di trasferirsi nel Regno dei Funghi

Alla fine del film, Mario e Luigi si svegliano nella loro casa nel Regno dei Funghi. Sembra che abbiano ancora la loro attività di idraulici, ma si sono trasferiti. È probabile che si siano trasferiti dalla loro amata Brooklyn perché si sentivano più a casa nel Regno dei Funghi e forse più utili alla sua popolazione che nel mondo umano. Entrambi hanno dimostrato di essere in grado di salvare Brooklyn e gli altri regni da Bowser, e il Regno dei Funghi è un nuovo luogo in cui possono affermarsi più saldamente. Sono già noti in questo universo, il che è positivo per la loro attività di idraulici.

Tutto ciò conferisce loro un legame personale con i suoi abitanti. È possibile che il Regno dei Funghi sia anche il luogo in cui Mario e Luigi si sentono più forti: la Principessa Peach e i rospi hanno fatto sentire Mario il benvenuto e gli hanno fatto credere di poter affrontare Bowser anche quando lui stesso non ci credeva. Questo sarebbe sufficiente per rimanere e creare una casa per loro. Inoltre, questo dà loro l’opportunità di consolidare amicizie già consolidate. E non c’è dubbio che Mario sia rimasto anche per la Principessa Peach, forse nella speranza che possano diventare più che amici.

Come la scena post-credits di Super Mario Bros prepara un sequel

Super Mario Bros. – Il film include naturalmente anche una scena post-credits che rivela un uovo bianco e verde nel sistema di tubature sotterranee di Brooklyn. È possibile che l’uovo, che ovviamente proviene dal mondo della Principessa Peach e di Donkey Kong, sia atterrato a Brooklyn dopo che le condutture hanno spedito tutti nel mondo degli umani e che sia stato poi abbandonato nelle conseguenze. Nella scena post-credits del film, l’uovo si rompe e Yoshi, il dinosauro verde della serie di giochi di Mario, si sente (ma non si vede) prima che lo schermo diventi nero.

Questo suggerisce che il personaggio entrerà a far parte dell’annunciato sequel Super Mario Bros. 2, ed è possibile che diventi la spalla di Mario come nei giochi. L’arrivo di Yoshi indica anche che la specie del personaggio sarà una parte importante di un potenziale sequel. È interessante notare che il film non prevede un altro cattivo che Mario, Luigi e la Principessa Peach dovranno combattere, ma forse è meglio così. La scena post-credits fa riferimento a un personaggio amato dei giochi di Mario e indica che ne arriveranno altri: il primo è appena iniziato con il mondo di Mario e l’arrivo di Yoshi potrebbe sicuramente ravvivare le cose.

Il vero significato del finale di Super Mario Bros. – Il film

Il film, dunque, parla del superamento delle proprie paure, del non arrendersi mai e del credere in se stessi. Mario si sente un fallito e Luigi ha paura che le cose vadano male, ma devono superare questi ostacoli per concentrarsi sui loro punti di forza. Mario non si lascia scoraggiare, anche se non sente di avere il pieno appoggio del padre. A volte bisogna andare avanti per la propria strada, contro le aspettative o la mancanza di fiducia nelle proprie capacità. Questo è il messaggio finale di Super Mario Bros. – Il film: Mario e Luigi sono più capaci di quanto gli altri possano credere, ma alla fine è la fiducia che hanno in se stessi e nell’altro che li spinge ad andare avanti.