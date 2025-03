The Last Duel, la storia vera: cosa racconta il film di Ridley Scott

Ridley Scott ha in programma di far uscire alcuni nuovi film entro il prossimo anno, tra cui il tanto atteso dramma storico The Last Duel (la nostra recensione). Insieme a House of Gucci, The Last Duel è il primo lungometraggio di Scott da All the Money in the World e il film di fantascienza di Ridley Scott che è stato Alien: Covenant nel 2017, lasciando il pubblico desideroso di vedere il suo cinema di nuovo in azione. Il nuovo film di Scott è tratto dal libro The Last Duel: A Story of Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager, che racconta la storia vera di un duello del XIV secolo tra un cavaliere francese e il suo scudiero, dopo che il primo ha accusato il secondo di aver violentato sua moglie.

Dato il contenuto controverso del film, ha sorpreso molti studi che la Disney non abbia mai venduto i diritti di produzione. Tuttavia, la Disney si rese conto di quanto gli studios stessero cercando di accaparrarsi i diritti del film, quindi andò avanti aggiungendo il film medievale e assicurandosi Scott come regista. The Last Duel era originariamente previsto per l’uscita nelle sale nel gennaio 2021, ma la pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi nella produzione, spostando la data di uscita ora ufficiale al 15 ottobre 2021.

The Last Duel segnerà il ritorno dei frequenti collaboratori Matt Damon e Ben Affleck , quest’ultimo nel ruolo del cavaliere Jean de Carrouges. Tra gli altri membri del cast figurano Adam Driver nel ruolo opposto a quello di Damon, lo scudiero Jacques Le Gris, l’attrice di Killing Eve Jodie Comer nel ruolo della moglie di Jean e Alex Lawther nel ruolo di re Carlo VI. Mentre Ridley Scott affronta la memorabile battaglia all’ultimo sangue del XIV secolo, ecco tutto ciò che sappiamo sulla storia vera che sta dietro a The Last Duel.

L’epoca de The Last Duel: la guerra dei cent’anni spiegata

The Last Duel è ambientato nella Francia del XIV secolo, con la data specifica del duello culminante che si svolge il 29 dicembre 1386. La trama si svolge nell’Europa medievale, quando la Guerra dei Cent’anni era solo al cinquantesimo anno dei suoi 116 anni di durata. Una delle battaglie più sanguinose e più lunghe della storia, simile alle battaglie vichinghe, la Guerra dei Cent’anni consisteva in una serie di conflitti tra Inghilterra e Francia, principalmente per la corona francese rivendicata dalla Casa di Valois francese e dalla Casa di Plantageneto inglese.

Con il proseguire della guerra, il conflitto si trasformò in un sentimento nazionalista che divise ulteriormente le nazioni dell’Europa occidentale e in una lotta per un potere più ampio. Cinque generazioni di re delle famiglie rivali cercarono di conquistare la corona e un ampio controllo dell’Europa, contribuendo a un prolungato sentimento di nazionalismo che separò l’unità all’interno dell’Europa occidentale e facendo affidamento sul concetto di cavalleria in guerra del Medioevo. Mentre gli spettatori aspettano di scoprire dove The Last Duel si collochi tra i film di Ridley Scott, di certo si svolge nella seconda fase generalizzata della guerra alla fine della guerra delle due rose, che vide la morte di re Carlo V e l’ascesa al trono nel 1380 del figlio Carlo VI, di soli 11 anni. Solo nel 1453 gli inglesi furono sconfitti e la Francia mantenne il controllo sulla propria corona, anche se ciò segnò la fine delle monarchie francese e inglese tradizionalmente intrecciate.

La storia vera dietro a The Last Duel: l’accusa di Marguerite de Carrouges

La moglie di Jean de Carrouges era una figura controversa in quanto figlia di Robert de Thibouville, un signore normanno che si era schierato contro diversi re francesi in dispute territoriali. Carrouges la sposò nella speranza di avere un erede e tentò di utilizzare la sua nuova rivendicazione sulla proprietà di suo suocero per riconquistare un pezzo di terra dal suo rivale Jacques Le Gris (Adam Driver). La rivendicazione andò in tribunale contro il conte Pierre, che possedeva la proprietà e la diede a Le Gris, anche se dopo che Carrouges perse la causa, la sua reputazione presso la corte di Pierre diminuì e la sua faida con Le Gris crebbe. Dopo altri due tentativi falliti di far crescere la sua rivendicazione territoriale, Carrouges incolpò Le Gris delle sue sconfitte. Circa un anno dopo, gli uomini si ricollegarono e giurarono di porre fine alla loro faida, dopodiché Carrouges presentò Le Gris a sua moglie.

Dopo una serie di sconfitte francesi nella Guerra dei Cent’anni, Carrouges tornò a casa al verde e sconfitto, mentre Le Gris divenne più ricco e si guadagnò la reputazione di donnaiolo. Un giorno in cui Marguerite fu lasciata a casa da sola senza la madre o la servitù, una rarità nel Medioevo per le nobildonne, Le Gris si presentò a casa sua sostenendo di amarla disperatamente. Lei protestò, così Le Gris si introdusse in casa sua e le chiese di avere una relazione. Quando lei rifiutò di nuovo, lui la violentò violentemente con l’aiuto del suo amico Adam Louvel. Lui le disse che l’avrebbe uccisa se l’avesse detto a qualcuno, così lei rimase in silenzio fino al ritorno del marito, dopodiché confessò a lui e a un consigliere quello che era successo con Le Gris.

Jean de Carrouges contro Jacques Le Gris: cosa accadde nella vita reale?

Dopo che il conte Pierre aveva assolto Le Gris da tutte le accuse e aveva accusato Marguerite di essersi inventata l’intera faccenda, Carrouges fece appello al giovane re Carlo VI in persona. Carrouges credeva che non avrebbe trovato un altro equo processo penale, quindi chiese un duello all’ultimo sangue in cui il duellante sopravvissuto sarebbe stato considerato da Dio il legittimo pretendente. I giudici del processo preliminare non riuscirono a decidere chi fosse colpevole, quindi il caso passò a un processo per duello, una pratica un tempo comune in Francia ma diventata piuttosto rara alla fine del XIII secolo.

Il duello tra Carrouges e Le Gris divenne uno spettacolo per tutta Parigi, con centinaia di cittadini che vennero a guardare in un’arena ufficiale, con il re Carlo VI che lo trasformò in un evento all’interno della sua serie di feste e celebrazioni. Gli uomini salirono a cavallo sul campo con un’ascia, un pugnale, un’armatura, una spada lunga e una lancia ciascuno, affrontando quattro round di cariche a cavallo prima di uccidere i rispettivi destrieri e passare al clou del duello in stile Hamilton a piedi. Le Gris pugnalò Carrouges alla coscia, spingendolo a reagire con forza animalesca mentre inchiodava Le Gris a terra e lo trafiggeva ripetutamente con una spada che scalfiva solo l’armatura. Carrouges strappò con rabbia la maschera di Le Gris e gli chiese di ammettere la sua colpevolezza, al che Le Gris rispose che in nome di Dio era innocente. Questa risposta fece infuriare Carrouges, che pugnalò Le Gris al collo e lo uccise sul colpo.

Fu davvero The Last Duel? Quando la Francia vietò i duelli

Sebbene l’evento sia passato alla storia come The Last Duel in Francia, The Last Duel non è tecnicamente una descrizione accurata. Il duello era diventato piuttosto raro in Francia quando Carrouge e Le Gris si affrontarono, quindi fu uno spettacolo raro con nomi importanti che attirò una grande folla. Il film di Ridley Scott documenta l’ultimo duello giudiziario permesso da un re francese e dal Parlamento di Parigi, ma non fu il vero ultimo duello della Francia in senso letterale. I duelli furono ancora consentiti per quasi due secoli in Francia, anche se non sarebbero stati ufficialmente autorizzati per verdetti giudiziari sotto il re e il Parlamento.

Secondo l’Enciclopedia Britannica, fu solo nel XVI secolo che Carlo IX emanò un decreto sui duelli d’onore in cui chiunque fosse coinvolto sarebbe stato messo a morte, anche se ciò non avrebbe scoraggiato i parigini. Il duello continuò a essere praticato in Francia e nel 1626 re Luigi XIII emanò un editto ufficiale contro i duelli. La pratica diminuì nei secoli successivi, ma l’ultimo vero duello in Francia ebbe luogo nel 1967, quando due politici si sfidarono dopo essersi scambiati insulti. Anche se The Last Duel mostra la pratica legale nel suo periodo di massimo splendore, non è ancora l’ultimo duello della Francia fino ad oggi.