Christian Bale: 15 cose che non sai sul suo Batman

13 Ispirazione Presidenziale

Nonostante il personaggio di Batman possa vantare una vastissima letteratura, così come quello di Bruce Wayne, adeguata a sostenere la preparazione di un ruolo, il Mr. Wayne di Bale si è ispirato moltissimo anche la Presidente Theodore Roosevelt. Oltre ad avere in comune con l’eroe un dramma familiare e la propensione alla filantropia, Roosevelt si impegnò tanto negli anni ’80 per la riabilitazione di New York, come Wayne per Gotham.