Si è chiusa la settima tanto attesa che ha visto debuttare finalmente nelle sale italiane Dune: Parte due (recensione), la seconda parte del film del 2021 Dune di Denis Villeneuve che aveva debuttato contemporaneamente sia in sala che sulle piattaforme.

Il film che riunisce un cast assolutamente stellare totalizza ben 3.714.048 di euro di incasso che gli consente di guadagnare facilmente la vetta della classifica del BOX OFFICE in Italia. Va detto però che quello che a prima vista potrebbe sembrare un grosso risultato in realtà pur segnando un netto miglioramento rispetto al primo film, può rappresentare un dato non propriamente soddisfacente se si pensa che è uno dei blockbuster più atteso del 2024.

Infatti Dune: Parte due ha debuttato mercoledì anziché giovedì come capita a tutti in titoli che debuttano nel nostro paese. Dunque beneficiando di un giorno in più come già accaduto a molti altri titolo di altro profilo. Pur mantenendo una media copia alta il film non riesce a debuttare con un risultato oltre i 4 milioni di euro. Ma nulla da temere, il film potrà beneficiare del passaparola e rifarsi nella prossima settimana.

Chi si è classificato sotto Dune: Parte Due?

Subito Dune: Parte due dopo si è posizionato La zona d’interesse (recensione), uno dei migliori film del 2023 e che ha un finale a dir poco criptico. Il film distribuito da I Wonder che ha debuttato il 22 Febbraio ha totalizzato un 1.083.868 per un totale di 1.883.232 milioni di Euro. Da sottolineare che il film ha segnato un risultato ancora più grande del suo primo weekend, il che dimostra che sta giovando di un ottimo passaparola. Il film ha totalizzato al 3 Marzo 274.863 spettatori.

Continua ad incassare invece il film di Bob Marley che raccoglie altri 1.015.448 milioni di euro per un totale che arriva a 2.234.955 e 295.452 spettatori. Resiste in quarta posizione invece Past Lives che raccoglie altri 581.324 mila euro e porta il suo totale a 2.660.920 e 395.036 presenze. In quinta posiziona arriva invece Emma e il giaguaro nero, il film per famiglie di 01 Distribution totalizza altri 563.099 € per un totale di 1.136.038 e 168.493 mila spettatori. Povere Creature continua ad incassare e con altri 351.956 mila euro porta il suo totale all’ottimo risultato di 8.371.226 con 1.166.061 spettatori e si conferma uno dei grandi risultati di quest’anno.

Non positivo il debutto di Caracas, il secondo film da regista di Marco d’Amore che raccoglie solo 298.244 mila euro per 42 mila spettatori. Risultato decisamente inferiore rispetto a L’Immortale che debuttò con altri numeri per finire la sua corsa a 6,8 milioni di euro.

Tra le new entry ci sono anche ESTRANEI (ALL OF US STRANGERS) e LA SALA PROFESSORI (THE TEACHERS’ LOUNGE) che debuttano al nono e decimo post con un totale di 252.577 € e 35.741 spettatori e 242.561 € e 36.728