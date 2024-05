Deadpool & Wolverine supera il record di vendite di tutti i tempi per un film vietato ai minori

A febbraio, il primo trailer di Deadpool & Wolverine ha battuto i record globali ottenendo 365 milioni di visualizzazioni in 24 ore, e ora il debutto del Merc With a Mouth nel MCU ha battuto un altro record prima dell’uscita.

I biglietti sono stati messi in vendita all’inizio di questa settimana con un nuovo teaser e l’amministratore delegato di AMC Theaters, Adam Aron, ha annunciato che il film della squadra di supereroi ha venduto più biglietti nel primo giorno di qualsiasi altro film vietato ai minori nella storia dell’azienda.

Naturalmente si tratta di una sola catena di cinema, ma AMC è la più grande al mondo, con la quota maggiore del mercato cinematografico statunitense davanti a Regal e Cinemark.

La prospettiva di vedere il Wade Wilson di Ryan Reynolds unire le forze con il Logan di Hugh Jackman è chiaramente un’attrazione enorme e, anche se resta ovviamente da vedere come il film si comporterà alla fine al botteghino, questo è un ottimo segno.

I Marvel Studios hanno davvero bisogno di una vittoria al botteghino dopo una serie di film deludenti, tra cui il recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, che si è rivelato il film con gli incassi più bassi nella storia del MCU.

Many big movies will open in May, June & July. Including Deadpool & Wolverine starring Ryan Reynolds and Hugh Jackman. Opens July 25. Some 200,000 movie fans have bought their AMC tickets already. This is more Day 1 ticket sales at AMC than for any other R-rated movie ever.… pic.twitter.com/BSpNKndFwr

— Adam Aron (@CEOAdam) May 22, 2024