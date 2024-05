Deadpool & Wolverine: un weekend d’apertura da oltre 100 milioni di dollari dopo il record di vendite

Poco fa vi abbiamo dato notizia del primo giorno di vendite di biglietti da record di Deadpool & Wolverine . L’Hollywood Reporter ha poi snocciolato i numeri, rivelando che queste statistiche si traducono probabilmente in circa 8-9 milioni di dollari di prevendite.

Deadline ha fornito un ulteriore contesto, rivelando che il film ha superato le prevendite di 24 ore di The Batman (6,5 milioni di dollari) e Guardiani della Galassia Vol. 3 (6 milioni di dollari). Questi ultimi hanno poi guadagnato 134 milioni di dollari e 118,4 milioni di dollari nei rispettivi weekend di apertura di tre giorni.

Probabilmente non vi sorprenderà sapere che Deadpool & Wolverine punta a un debutto di ben oltre 100 milioni di dollari in Nord America; solo il tempo ci dirà se riuscirà a battere Deadpool (132,4 milioni di dollari) e Deadpool 2 (125 milioni di dollari), soprattutto in questo panorama post-pandemico.

“Veniamo a questo film… io sicuramente vengo a questo film… come fan“, ha detto recentemente il regista Shawn Levy a proposito del threequel. “Un fan dei film degli X-Men e dei film di Deadpool. E quindi, questo film è stato sicuramente realizzato con l’amore di essere un fan“.

“Wade Wilson e Logan sono costruiti per non andare d’accordo fin dai fumetti. Sono due personaggi costruiti in modo tale da far impazzire l’altro, soprattutto Logan. Per lui Wade è una vera e propria spina nel fianco. La relazione e il viaggio si spingono in luoghi inaspettati“. “È audace. C’è un’azione malata, di sicuro“, ha aggiunto il regista. “La relazione e il modo in cui la storia a due si evolve saranno sorprendenti per le persone“.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.