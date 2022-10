- Pubblicità -

Secondo quanto abbiamo appreso, Dwayne Johnson è stato parte integrante del processo che ha poi riportato l’attore Henry Cavill (definito dagli ex dirigenti WB “persona non grata”) che ha fatto finalmente il suo tanto atteso ritorno come Superman in Black Adam, e sembra che l’attore (che sembra essere decisamente influente) possa aver messo gli occhi su una sfida leggermente più complicata.

Infatti Dwayne Johnson mentre parlava al sito irlandese Joe.ie della collaborazione con il leggendario Pierce Brosnan (Doctor Fate) nel film DC Comics, Johnson affermato di essere anche un grande fan di Barry Keoghan e, a quanto pare, suggerisce che gli piacerebbe vedere la star di Eternals affronta The Joker in un futuro film di Black Adam. “Per la cronaca: Barry Keoghan è un mio amico e ho pensato che il suo Joker fosse fenomenale. E conosco il lavoro che ha davvero fatto, quindi non vedo l’ora di vedere di più di quel ragazzo! Sia nella serie di Batman che … ehi, non si sa mai, in Black Adam.”

Ovviamente si tratta solo di esternazioni che andrebbero prese alla leggere in quanto Johnson sta chiaramente solo contemplando la possibilità – tuttavia, è interessante che l’iterazione di Keoghan dell’iconico cattivo di Batman sia quella che gli piacerebbe di più vedere condividere lo schermo con l’Uomo in nero. The Batman di Matt Reeves non è ambientato nello stesso universo stabilito dal DCEU, ma, proprio come accaduto in Doctor Strange nel multiverso della follia che ha visto l’apparizione del Professor X di Patrick Stewart, l’introduzione di un DC Multiverse nel film The Flash potrebbe teoricamente aprire la porta ad alcuni crossover su tutta la linea.

Keoghan ha fatto solo un breve cameo nei panni del Joker nei momenti finali di The Batman (anche se in seguito è stata rilasciata una scena eliminata più lunga), e non siamo ancora sicuri se riprenderà il ruolo per il sequel pianificato del film di Matt Reeves. Dunque non resta che aspettare ulteriori sviluppo ma l’Universo DC sembra promettere grosse sorprese, soprattutto dopo le promesse fatte da Henry Cavill in persona! Di seguito l’intervista:

Black Adam, il film

Il cast completo di Black Adam, oltre a Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe del titolo, annovera anche Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Aldis Hodge (Hawkman) e Pierce Brosnan (Doctor Fate). Insieme a loro ci saranno anche Sarah Shahi, che interpreterà Isis, e Marwan Kenzari, che sarà invece l’antagonista principale (anche se il personaggio non è stato ancora svelato).

Black Adam, che sarà diretto da Jaume Collet-Serra (già dietro Jungle Cruise, sempre con Johnson), ha dovuto far fronte a non pochi problemi durante il suo travagliatissimo sviluppo. Inoltre, la pandemia di Coronavirus ha ulteriormente complicate le cose e costretto la produzione del film all’ennesimo rinvio. L’uscita del film nelle sale americane è fissata per il 29 luglio 2022. Black Adam uscirà al cinema in Italia giovedì 21 ottobre 2022.

Il progetto originale della Warner Bros. su Shazam! aveva previsto l’epico scontro tra il supereroe e la sua nemesi, Black Adam appunto, una soluzione esclusa dalla sceneggiatura per dedicarsi con più attenzione al protagonista e alla sua origin story. A quanto pare, il film su Black Adam dovrebbe ispirarsi ai lavori di Geoff Johns dei primi anni duemila.