Angelina Jolie parla del possibile ritorno dell’iconica villain Disney Maleficent

Angelina Jolie è pronta a tornare nei panni di Maleficent. L’attrice è apparsa per la prima volta nei panni della fata cattiva nel film live-action del 2014, Maleficent, che raccontava gli eventi del classico animato dello studio, La bella addormentata nel bosco, dalla prospettiva dell’iconica cattiva Disney.

Durante un’intervista rilasciata a Deadline per promuovere il suo nuovo film Maria, la Jolie ha raccontato che in qualche modo le è stato detto che “tutti i personaggi che hai interpretato per quasi un decennio sono un po’ traumatizzati. Anche il tuo personaggio Marvel [Thena di Eternals] ha un PTSD. … Non è mentalmente stabile”. L’attore ha proseguito dicendo che questo si è esteso anche a Maleficent, spiegando che la cattiva Disney “ne ha passate tante, come la preoccupazione per il bambino, la gente che giudicava… ha avuto dei momenti di difficoltà. Ma no, lei è sempre, è sempre Malefica, quindi forse è la meno peggio”. Questo ha spinto Deadline a chiedere alla Jolie se i fan avrebbero mai rivisto il suo ruolo di Malefica. “Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe interpretarla di nuovo”, ha risposto la Jolie.

Maleficent è una rivisitazione in live-action de La bella addormentata del 1959, raccontata attraverso la prospettiva della fata cattiva protagonista. Il film, diretto da Robert Stromberg e uscito nel 2014, è stato un successo a sorpresa per la Disney, incassando 758 milioni di dollari al box office mondiale. Maleficent ha ricevuto anche una nomination agli 87° Academy Awards per i migliori costumi.

Un sequel, Maleficent – Signora del male, seguito nel 2019, ma non è riuscito a eguagliare gli incassi del primo film, guadagnando solo 491 milioni di dollari in tutto il mondo. Nonostante il calo dei guadagni, nel dicembre 2023 il Wall Street Journal ha riportato che la Jolie aveva ufficialmente firmato per recitare in un terzo film di Maleficent in live-action. Da allora, però, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sul threequel, mettendo in dubbio la validità della notizia.

Maleficent ha dato il via a un’ondata di remake Disney in live action

Il successo di Maleficent e dell’adattamento live-action di Alice nel Paese delle Meraviglie nel 2010 ha spinto la Disney a dare il via a ulteriori rivisitazioni live-action dei suoi classici animati. Nell’ultimo decennio, la Casa del Topo ha reimmaginato e realizzato remake live-action di Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia, Winnie the Pooh, Dumbo, Aladdin, Il re leone, La signora e il vagabondo, Mulan, Pinocchio, Peter Pan e La sirenetta, con diversi gradi di successo critico e commerciale.

Tuttavia, le rivisitazioni live-action della Disney non si limitano solo ai remake, poiché lo studio ha anche sviluppato dei prequel per alcuni dei suoi classici animati, come Cruella del 2019, incentrato sui primi giorni della cattiva Crudelia de Vil di 101 Dalmatians, interpretata da Emma Stone. Un sequel, in cui la Stone dovrebbe riprendere il suo ruolo, è in fase di sviluppo. Un prequel/sequel live-action de Il re leone del 2019, intitolato Mufasa: The Lion King, che uscirà nelle sale a dicembre. Il film utilizzerà un’inquadratura per raccontare la storia delle origini del leone del titolo, con Rafiki che racconterà come Mufasa è diventato re delle Terre dell’Orgoglio a sua nipote Kiara, la figlia di Simba e Nala.

Dopo Mufasa, il prossimo remake live-action della Disney sarà Biancaneve, interpretato da Rachel Zegler, il 21 marzo 2025. L’anno prossimo arriverà nelle sale anche la rivisitazione in live-action del classico d’animazione del 2002 Lilo & Stitch, nel maggio 2025. Lilo & Stitch è il primo dei classici d’animazione Disney degli anni 2000 a ricevere un remake in live-action. A questo seguirà rapidamente il remake del classico d’animazione del 2016, Oceania, la cui produzione si è recentemente conclusa in vista dell’uscita nelle sale nel luglio 2026. Maleficent e Maleficent: Mistress of Evil sono disponibili in streaming su Disney+.