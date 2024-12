Anne Hathaway, recitare nel terzo film di Christopher Nolan la fa sentire “come se stessi facendo qualcosa di giusto”

Anne Hathaway è pronta a recitare nel suo terzo film con Christopher Nolan e ha recentemente dichiarato a Women’s Wear Daily che “mi fa sentire come se stessi facendo qualcosa di giusto”. La Hathaway, come noto, ha debuttato con Nolan nel ruolo di Catwoman in Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Poi è stata scritturata al fianco di Matthew McConaughey in Interstellar. Ora la vincitrice dell’Oscar si unisce a Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e altri ancora nel misterioso nuovo film di Nolan, i cui dettagli sono ancora riservati.

“Ho così tanti sentimenti al riguardo che non so nemmeno come articolarli”, ha dichiarato la Hathaway a WWD a proposito della partecipazione al suo terzo film con Nolan. “Mi riempie di tanta gioia… Amo così tanto Chris ed Emma Nolan, ed essere invitati nel loro mondo è uno dei posti migliori in cui ci si possa trovare. Essere invitata due volte mi è sembrato davvero qualcosa, tre volte mi è sembrato di essere avida, quindi non mi sono mai permessa di sperare che ciò accadesse, e il fatto che sia accaduto mi fa emozionare, ad essere del tutto onesta. Mi fa sentire come se stessi facendo qualcosa di giusto”.

Powered by

Anne Hathaway sarà sempre grata a Christopher Nolan

All’inizio di quest’anno Anne Hathaway aveva rivelato a Vanity Fair che attribuisce a Nolan il merito di aver salvato la sua carriera dopo che l’opinione pubblica le si era rivoltata contro durante la stagione degli Oscar per Les Miserables. In quel periodo la Hathaway è stata ampiamente derisa in rete e una volta ha ricordato di essersi cercata su Google dopo aver vinto l’Oscar per vedere che uno dei primi risultati di ricerca era un articolo con il titolo: “Perché tutti odiano Anne Hathaway?”.

“Molte persone non volevano darmi dei ruoli perché erano così preoccupate di quanto la mia identità fosse diventata tossica online”, racconta ora la Hathaway a Vanity Fair. “Ho avuto un angelo in Christopher Nolan, che non si è preoccupato di questo e mi ha dato uno dei ruoli più belli che ho avuto in uno dei migliori film a cui ho partecipato”. Hathaway si riferiva al ruolo della scienziata della NASA Dr. Amelia Brand in Interstellar, aggiungendo a proposito di Nolan: “Non so se sapesse che mi stava appoggiando in quel momento, ma ha avuto quell’effetto. E la mia carriera non ha perso slancio come avrebbe potuto fare se non mi avesse appoggiato”.

LEGGI ANCHE: