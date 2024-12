Captain America: Brave New World, Anthony Mackie parla dei reshoots mentre emergono rumor sui possibili cambiamenti

Si è parlato molto dei presunti reshoots e test screening di Captain America: Brave New World. A questo punto, è lecito affermare che si tratta o di un gran rumore per nulla o di un segno che il film è stato completamente rivisto. Nell’ultimo numero di Empire Magazine, il nuovo Captain America del MCU, Anthony Mackie, ha affrontato la questione in modo diretto. “Non è affatto stato rielaborato, ogni film Marvel a cui ho partecipato ha avuto dei reshoots; quindi, non si tratta di una rielaborazione”, ha spiegato l’attore.

“In pratica ottieni il film e la storia che vuoi, la monti insieme, poi torni indietro e giri qualche altra scena”. È vero che ogni film del MCU subisce un processo produttivo simile, anche se alcuni fanno più reshoots di altri (Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ad esempio, ha cambiato del tutto il suo finale settimane prima di arrivare nelle sale). Rispondendo a queste osservazioni, lo scooper @MyTimeToShineH ha detto: “Hanno letteralmente cambiato il finale, l’apertura, aggiunto un nuovo cattivo e un altro Hulk e una nuova scena dei titoli di coda e cambiato la morte di un personaggio”.

In base ad altre informazioni che si sono diffuse in rete negli ultimi mesi, crediamo che si riferisca al fatto che il Presidente Ross/Red Hulk rimanga in vita, alla rimozione della Serpent Society, al debutto di Amadeus Cho nel MCU e a uno stinger che prepara una nuova squadra di eroi per Avengers: Doomsday. Nello stesso servizio, Harrison Ford è sembrato confermare la sopravvivenza di Ross quando ha detto: “Sto aspettando il mio nuovo incarico, penso che sarà affascinante vedere dove andrà il personaggio, se andrà da qualche parte” (in precedenza foto dal set suggerivano la morte del personaggio).

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre ancora sconosciuto è il ruolo del villain interpretato da Giancarlo Esposito. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso.

Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.

