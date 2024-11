Biancaneve: Gal Gadot è la Regina Cattiva nel leaked trailer

Un nuovo trailer per il live-action Disney di Biancaneve è già in programmazione in alcune sale prima di Wicked, e ora abbiamo una versione trapelata (da vedere qui) – perdonate i fastidiosi watermark – che offre un’idea migliore di cosa aspettarsi da questa rivisitazione live-action. Di certo, sembra un grande miglioramento rispetto al teaser e l’attenzione si concentra sulla rivalità di Biancaneve (Rachel Zegler) con la Regina Cattiva (Gal Gadot).

È chiaro che il personaggio principale avrà un ruolo più importante in questa versione della storia, cosa a cui allude la cattiva quando fa notare in modo sfacciato che non ricorda che la Principessa Disney fosse così “supponente” in passato. Si intravedono anche i Banditi (il gruppo che un tempo avrebbe dovuto sostituire i Sette Nani), un grande numero musicale e la Regina Cattiva travestita da vecchia che dà a Biancaneve la fatidica mela avvelenata.

Anche se ci aspettiamo che vengano apportate delle modifiche sostanziali alla storia di Biancaneve, sembra che gli ampi reshoot abbiano effettivamente portato il film più in linea con le aspettative dei fan Disney. È molto probabile che la versione ufficiale venga rilasciata domani o all’inizio della prossima settimana, soprattutto ora che questo (e un poster) hanno trovato spazio sui social media. Ovviamente vi terremo aggiornati se e quando usciranno ufficialmente.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.

