Frank Grillo condivide dettagli sorprendenti e spoilerosi sul ruolo di Rick Flag Sr. in Superman e Peacemaker

Non è un segreto che, dopo Creature Commandos, il Rick Flag Sr. di Frank Grillo apparirà nella seconda stagione di Peacemaker e nel film Superman. Le foto del set di quest’ultimo hanno confermato che lui e l’A.R.G.U.S. sono in qualche modo legati a un personaggio che crediamo sia Ultraman, mentre scommettiamo che in Peacemaker prenderà di mira Christopher Smith per vendicare la morte di suo figlio, Rick Flag Jr, in The Suicide Squad.

Parlando con GamesRadar+, Frank Grillo ha ora confermato che Flag Sr. “prenderà il posto di [Amanda Waller]” come leader dell’A.R.G.U.S. “In Creature Commandos, ho ricevuto l’uniforme”, ha detto al sito. “Ho la camicia gialla e i capelli e, sapete, fa davvero parte di quel mondo. E poi in Superman e ancora di più in Peacemaker, prendo il posto di Viola Davis in quello che era il leader dell’A.R.G.U.S.”.

“Quindi ora divento quasi un amministratore”, ha continuato Grillo. “Indosso un vestito. Passo dall’essere un duro con gli stivali sul terreno all’essere al comando, il che mi permette di scoprire la verità su mio figlio perché ora posso vedere cose che prima non potevo vedere. E questo rende ancora più forte la mia passione per la vendetta”.

I trailer di Creature Commandos indicano che la Waller è ancora a capo dell’A.R.G.U.S., il che significa che è possibile che nella serie animata accada qualcosa che le faccia perdere la leadership dell’organizzazione (e, dopo la prima stagione di Peacemaker, immaginiamo che la sua presa su quel potere stia già scivolando).

Frank Grillo anticipa un Rick Flag Sr. in cerca di vendetta

Per quanto riguarda ciò che vedremo da Flag Sr. nella serie HBO, Frank Grillo ha confermato che la vendetta sarà sicuramente nella mente dell’eroe quando lui e Peacemaker si incroceranno. “È davvero così. [La vendetta] non prescinde da me. Mi rendo ancora conto della capacità che ho di servire questo mondo”, ha detto. “È una grande responsabilità, e quindi devo stare attento a non andare troppo oltre, il che è stato divertente come attore per bilanciare questa cosa. Io e John Cena abbiamo una scena epica piuttosto seria che culmina con tutta questa rabbia”.

James Gunn sta dunque evidentemente posizionando Rick Flag Sr. come una figura importante nel nuovo DCU e l’attore ha precedentemente paragonato il personaggio al Nick Fury del MCU. Poiché si pensa che anche la serie televisiva sulla Waller – intitolata proprio Waller – sia una priorità per i DC Studios, è probabile che Grillo sarà una parte importante di qualsiasi storia venga raccontata anche lì.

Dopotutto, se Flag Sr. scopre cosa è realmente accaduto a suo figlio solo dopo aver assunto il comando dell’A.R.G.U.S., significa che non sa che la Waller ha sostanzialmente ordinato la morte di suo figlio. Manca ormai sempre meno al debutto di Creature Commandos, per cui probabilmente basterà attendere quell’occasione per scoprire il ruolo che Rick Flag Sr. ricoprirà nella serie e nel DCU in generale.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.