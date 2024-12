Il trailer di Superman di James Gunn ha la risposta perfetta alla battuta più bella di Batman V Superman

Il trailer di Superman di James Gunn risponde perfettamente alla battuta più bella di Batman v Superman: Dawn of Justice. Le rivelazioni del trailer di Superman del DCU sono state numerose, dal primo sguardo a David Corenswet nei panni del Figlio di Krypton, agli accenni al tono di speranza che il film trasmetterà. Anche il resto del cast di Superman è stato messo in evidenza nel trailer, tra cui il Lex Luthor di Nicholas Hoult e la Lois Lane di Rachel Brosnahan, dando vita al vero inizio dell’Universo DC in vista della data di uscita del film, prevista per il luglio 2025.

Oltre ai collegamenti con quelli che diventeranno i film e gli show televisivi del primo capitolo del DCU, il trailer è anche legato alla storia della DC. Non solo la musica utilizzata è un riff dell’iconica colonna sonora di John Williams per Superman: The Movie, ma elementi come Superman perseguitato da una folla inferocita ricordano i punti della trama utilizzati per l’iterazione dell’eroe di Henry Cavill nel DCEU. Per quanto riguarda in particolare la versione di Cavill, il trailer di Superman del 2025 ha dato una risposta perfetta a una delle battute più belle del DCEU.

Il nuovo trailer di Superman si apre con la sconfitta di Clark

In primo luogo, vale la pena di esplorare i momenti del trailer di Superman che forniscono il collegamento al DCEU. Inizialmente, il trailer di Superman si apre con ampie inquadrature di un paesaggio ghiacciato, probabilmente l’area circostante la Fortezza della Solitudine di Clark. Dopo un breve momento, Kal-El viene mostrato mentre si schianta al suolo. Viene poi mostrato sconfitto, abbattuto e insanguinato prima di fischiare a Krypto, il supercane, di riportarlo a casa. Anche se non è chiaro come Superman sia finito in questa posizione precaria, è un modo interessante per iniziare il trailer.

Per prima cosa, mette in mostra il lato umano di Clark Kent rispetto a quello alieno di Superman. Clark può essere abbattuto, ma ciò che lo rende Superman è la frequenza con cui si rialza per combattere per la speranza, la giustizia e l’American Way. In ogni caso, mostrare Clark in un momento di sconfitta è un modo sorprendente per iniziare il materiale di marketing per il primo passo ufficiale del DCU e fornisce un collegamento interessante alla linea temporale dei film del DCEU attraverso una voce divisa: Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il primo contributo di Superman di David Corenswet conferma che sanguina

Il legame con Batman v Superman: Dawn of Justice nasce dal precedente eroe del titolo. Il Batman di Ben Affleck si è dimostrato una forte opposizione al Superman di Henry Cavill nel DCEU. Nessuna scena lo ha dimostrato meglio del finale del secondo atto dell’inseguimento in auto di Batman v Superman con la Batmobile. Mentre la scena si conclude, Superman arriva per porre fine al percorso di distruzione di Batman, mettendolo in guardia dal regno di vendetta che il Cavaliere Oscuro di Gotham sta portando avanti. Prima che Superman voli via, Batman afferma “Dimmi, sanguini? Lo farai”.

Sebbene Batman v Superman risponda a questa domanda alla fine del film, facendo usare a Batman armi alla kryptonite, anche Superman affronta la questione. La rappresentazione di Clark nel suo punto più basso dimostra che questa versione di Superman, l’iterazione del DCU, sanguina. Naturalmente, potrebbe essere rivelato che Superman sanguina a causa dell’uso della kryptonite da parte di Lex Luthor, dato che Gunn ha confermato che l’intensa rivalità del duo è iniziata prima del punto di partenza del film. Ciononostante, il Batman del DCU non avrà dubbi sul fatto che Superman sanguini, se il primo trailer è un dato di fatto.

La battuta di Batman v Superman “Do You Bleed” è ancora la più bella citazione del DCEU

Certo, questo collegamento potrebbe sembrare insignificante, se non fosse per la forza della battuta originale di Ben Affleck nel DCEU. Molti concordano sul fatto che questo sia uno dei momenti più belli del franchise e che, per molti versi, incarni i punti di forza di Zack Snyder come regista. Nonostante la narrazione di Snyder sia spesso citata come una delle sue debolezze, nessuno può negare l’occhio che il regista aveva per i singoli momenti di grandezza. Batman v Superman ne ha avuti molti, con il momento “Do you bleed” che spicca tra tutti.

Il momento ha consolidato la sottotrama che ha reso speciale BvS , dopotutto. Sebbene l’impostazione del DCEU più ampio non si sia amalgamata perfettamente come il resto della storia, la dinamica tra Affleck e Cavill nei panni dei due supereroi titolari è stata eccellente. Il fatto che questa battuta sia l’elemento migliore di questa dinamica non fa che dimostrare quanto sia stata davvero fantastica. Che il richiamo di Superman a questa battuta sia stato intenzionale o meno da parte di Gunn, il fatto che il pubblico possa fare questo collegamento richiama alla mente i vantaggi duraturi dell’ormai defunto DCEU prima che il suo successore abbia veramente inizio.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.