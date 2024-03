La Warner Bros ha spostato The Batman – Parte 2 con Robert Pattinson al 2026. Il film in cui l’attore interpreta il Crociato Incappucciato è stato posticipato di un anno, dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026.

Oltre al trasferimento del film di Matt Reeves, Warner Bros ha mescolato altri titoli nel suo calendario di uscita. The Bride di Maggie Gyllenhaal, con Christian Bale, Jessie Buckley e Peter Sarsgaard, prenderà il vecchio posto del sequel di The Batman il 3 ottobre 2025. E Alto Knights, un dramma mafioso con due Robert De Niro, si è trasferito dal 15 novembre 2024 al 21 marzo 2025.

Lo studio ha anche aggiunto al programma l’ultimo film del regista Paul Thomas Anderson l’8 agosto 2025. Il film, etichettato dalla Warner Bros. come “Un film evento di Paul Thomas Anderson senza titolo”, uscirà in Imax. Si sa poco del progetto, sebbene presenti il vasto cast di Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor e Alana Haim. La produzione dell’ultimo film di Anderson è in corso in California, dove sono ambientati quasi tutti i film del regista.

Quali sono le ultime novità su The Batman – Parte 2?

Nell’ultimo aggiornamento sull’attesissimo seguito, le riprese di The Batman – Parte 2 sarebbero state posticipate a marzo 2024. La star principale Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 2 ottobre 2026. Il primo film ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film.