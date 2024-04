Thunderbolts*: in aumento le speculazioni sul titolo che nasconde il fatto che è un film sui DARK AVENGERS?

Con l'asterisco nel titolo Thunderbolts* che ha generato speculazioni e teorie selvagge tra i fan, una teoria intrigante suggerisce che il nome "Thunderbolts" sia una copertura per i DARK AVENGERS. Scopri di più su questa teoria!

Parlando al CinemaCon all’inizio di della scorsa settimana, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che l’asterisco nel titolo di Thunderbolts* è significativo, ma non se ne parlerà prima dell’uscita del film.

Inutile dire che le speculazioni si sono scatenate. Da tempo ci si chiede se la squadra prenda il nome dal presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Molti fan hanno poi raddoppiato l’ipotesi dopo che il filmato di Captain America: Brave New World ha mostrato il Generale fare pressioni su Sam Wilson affinché assembli una nuova squadra di Vendicatori.

Le teorie spaziano dal fatto che il nome “Thunderbolts” sia un cenno ironico al Presidente dopo la sua probabile trasformazione in Hulk Rosso, al fatto che la squadra che abbiamo visto nei concept art non sia la vera squadra dei Thunderbolts (si tratterebbe invece di una squadra esca o di un gruppo simile alla Task Force X destinato a morire in battaglia).

Tuttavia, la teoria più convincente è che Thunderbolts* si concluda con la rivelazione che questa squadra è, in realtà, sono i DARK AVENGERS, i Vendicatori Oscuri del MCU. La presenza della Sentinella potrebbe confermarlo e, una volta messi fuori gioco personaggi come Bucky e Yelena Belova, potremmo ritrovarci con una squadra malvagia di Vendicatori che annovera tra le sue fila personaggi come l’Agente degli Stati Uniti e Ghost.Ma soprattutto, sarebbero controllati dal governo degli Stati Uniti e da Val, una cosa ben diversa dalle versioni precedenti.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.