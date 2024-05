Thunderbolts*, Olga Kurylenko sul misterioso asterisco: “Hanno cambiato alcune cose”

A marzo, Florence Pugh ha postato sui propri canali social un video in cui mostrava il set del film Thunderbolts*, confermando l’inizio delle riprese e mostrando anche alcuni dettagli interessanti. Quello che ha generato più dibattiti tra tutti, però, è la comparsa di un asterisco nel titolo del film. I Marvel Studios hanno poi condiviso il video, confermando che il film sui supercattivi (o meglio, sugli antieroi) si chiamerà ufficialmente Thunderbolts*.

Cosa significa questo? Ci sono diverse teorie, la più popolare delle quali ipotizza che Thunderbolts* sarà in realtà un film sui Dark Avengers. Kevin Feige ha parlato del cambio di titolo durante il CinemaCon del mese scorso, ma ha detto che dovremo aspettare l’uscita del film nelle sale per scoprirne il significato. Si è allora tentato di ottenere qualche informazione in più dall’attrice Olga Kurylenko, che riprenderà il ruolo di Taskmaster nel film.

Durante un’intervista con Screen Rant le è infatti stato chiesto di parlare dell’asterisco, ma pur scegliendo con cura le parole, l’attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato. “Beh, hanno cambiato un paio di cose. [È tutto quello che posso dire, ma questo non vuol dire nulla, perché ovviamente ogni film è diverso e in ogni film le cose cambiano. Ma sì, sarà diverso, vedremo. Non posso dire nulla“.

Ovviamente non c’è ancora molto su cui basarsi, ma la spiegazione più probabile è che Thunderbolts* sia un film completamente diverso rispetto a quello che è oggi stato comunicato. Questa squadra di antieroi, il cui nome doveva essere un riferimento al generale Thaddeus “Thunderbolts” Ross, potrebbe non avere più alcun collegamento con il personaggio che Harrison Ford interpreterà già in Captain America: Brave New World. Non resta dunque che attendere di scoprire quali siano però questi cambiamenti.

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.