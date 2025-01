Avengers: Doomsday, i personaggi principali sarebbero stati svelati

Il viaggio verso il grande schermo dei prossimi film dei Vendicatori non è stato dei più semplici. I piani originali prevedevano che uscissero nello stesso anno, con Jeff Loveness (Ant-Man and The Wasp: Quantumania) chiamato a scrivere The Kang Dynasty e Michael Waldron (Doctor Strange nel Multiverso della Follia) incaricato di Secret Wars. Come noto, il primo di questi film è stato ora riformulato in Avengers: Doomsday, con il Kang il Conquistatore di Jonathan Majors sostituito dal Dottor Destino di Robert Downey Jr..

Al San Diego Comic-Con dello scorso luglio è stato confermato che i protagonisti di The Fantastic Four: First Steps avranno un ruolo in Avengers: Doomsday. Non sappiamo quanto della Prima Famiglia Marvel vedremo in Doomsday, ma una nuova indiscrezione suggerisce che saranno addirittura una parte importante della battaglia con Destino. Secondo l’insider @MyTimeToShineH, il film in uscita nel 2026 si concentrerebbe principalmente sui Fantastici Quattro, con i Vendicatori della Terra-616 presenti nei paragi.

Per i fan che si sono lamentati del fatto che il quartetto non fosse una parte abbastanza cruciale della storia di Victor Von Doom, questo dovrebbe essere un sollievo. Inoltre, secondo quanto riportato in precedenza, lo Spider-Man di Tom Holland sarà a sua volta uno dei protagonisti del film. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, è evidente che siano questi i personaggi più importanti del momento per l’MCU e che avranno dunque un ruolo da protagonisti all’interno dell’atteso e ancora misterioso Avengers: Doomsday.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.