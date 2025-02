Jurassic World Rebirth: rilasciato un primo filmato, domani il trailer

Con un post sui propri social, la Universal Pictures ha confermato l’arrivo nella giornata di domani del trailer di Jurassic World Rebirth. La notizia è accompagnata dal primo filmato del film che mostra la Zora Bennett di Scarlett Johansson e il Dr. Henry Loomis di Jonathan Bailey. Come ci si potrebbe aspettare, si intravede anche un dinosauro sconosciuto che è destinato a causare problemi ai due mentre esplorano la giungla che li circonda. Non resta a questo punto che attendere domani per poter vedere il trailer e scoprire qualcosa in più sul film. Intanto, ecco qui di seguito il breve filmato ad ora rilasciato:

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Il film è diretto dal vincitore del BAFTA Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.