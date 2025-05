Conclave: Papa Leone XIV ha guardato il film prima di entrare nel vero conclave

Uno dei fratelli del nuovo Papa, Leone XIV, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva di Chicago WMAQ-TV, facendo luce su come il cardinale Robert Prevost si è preparato al conclave vaticano che lo ha eletto pontefice. Come riportato da Deadline, è emerso che il prelato si è avvalso dell’aiuto (ma come noto non è stato il solo) di un film candidato all’Oscar, ovvero proprio Conclave (qui la recensione). John Prevost – questo il nome dell’intervistato – ha infatti raccontato di aver parlato con il fratello un giorno prima dell’inizio del conclave.

LEGGI ANCHE: Conclave è basato su una storia vera?

“Gli ho detto: “Sei pronto per questo? Hai visto il film Conclave, così sai come comportarti?”. E lui aveva appena finito di guardare il film”, ha detto John Prevost ridendo, “quindi sapeva come comportarsi“. Prevost ha spiegato: “Volevo distogliere la sua attenzione da questo [il vero conclave], sai, ridere di qualcosa perché questa è una responsabilità enorme”.

Il dramma-thriller diretto da Edward Berger e interpretato da Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, Sergio Castellitto e Carlos Diehz, presenta proprio una storia fittizia di intrighi per la scelta di un nuovo Papa alla guida della Chiesa cattolica romana. Dopo numerose votazioni, un candidato a sorpresa diventa il Vicario di Cristo. Il film è stato candidato ad otto premio Oscar ed è stato apprezzato per la sua fedeltà al reale svolgimento di tale evento.

LEGGI ANCHE: Conclave: quanto è realistico il finale del film?

Nel conclave reale che si è concluso giovedì, anche il cardinale Prevost è stato considerato da molti osservatori una scelta improbabile, dato che nessun americano era mai stato nominato papa. Persino Prevost, nativo di Chicago, pare dubitasse delle sue possibilità di essere scelto. “Non lo pensava”, ha detto John Prevost. “Io non ci credevo e Rob non ci credeva, o meglio, dovrei dire che Papa Leone XIV non ci credeva affatto, perché non c’era mai stato un Papa americano”.

LEGGI ANCHE: Conclave, il regista sul finale controverso del film: “Non tutti devono essere d’accordo”