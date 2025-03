Christoph Waltz si unisce alla quinta stagione di Only Murders in the Building

Secondo quanto appreso da Variety, il due volte premio Oscar Christoph Waltz si è unito alla quinta stagione di Only Murders in the Building con un ruolo ricorrente. Waltz è l’ultima nuova aggiunta al cast della quinta stagione dell’acclamata commedia di Hulu, che si aggiunge al già annunciato Keegan-Michael Key. Come di solito accade con la serie, i dettagli sui personaggi e sulla trama della nuova stagione non sono stati resi noti, ma sappiamo che la quinta stagione è attualmente in produzione.

Christoph Waltz, i film in cui lo abbiamo visto

Christoph Waltz ha vinto entrambi gli Oscar per le sue collaborazioni con Quentin Tarantino – prima per Bastardi senza gloria nel 2010 e poi per Django Unchained nel 2013, entrambi nella categoria miglior attore non protagonista. Per questi film ha vinto anche Golden Globe, BAFTA e altri premi. Tra gli altri suoi film ricordiamo The Zero Theorem di Terry Gilliam, Pinocchio di Guillermo del Toro e The French Dispatch di Wes Anderson. Waltz è noto anche per essere apparso nei film di James Bond, Spectre e No Time to Die, interpretando l’iconico cattivo Blofeld.

Il cast di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building ha rilasciato la sua quarta stagione nel 2024. Oltre ai protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, il cast della quarta stagione comprendeva Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon. Lo show ha ottenuto 21 nomination agli Emmy per la sua terza stagione, il massimo che abbia mai ricevuto per una singola stagione. Martin e John Hoffman hanno co-creato la serie e Hoffman è anche showrunner. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

