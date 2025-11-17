Man of Tomorrow: si cerca un’attrice per un ruolo importante, potrebbe trattarsi di Wonder Woman?

Il regista di Superman, James Gunn si sta preparando per iniziare la produzione di Man of Tomorrow, un sequel che vedrà l’Uomo d’Acciaio allearsi con Lex Luthor per combattere il malvagio Brainiac. Il film segue Supergirl come prossimo capitolo della “Saga di Superman” e dovrebbe essere una parte cruciale del piano di Gunn per l’ampliamento dell’universo cinematografico DC. Ciò potrebbe significare che siamo un passo più vicini a vedere una nuova versione della Justice League riunirsi sullo schermo.

Ora, lo scoop di Daniel Richtman rivela che Gunn starebbe cercando di scritturare un personaggio femminile per un ruolo importante in Man of Tomorrow. Si starebbe infatti cercando una giovane attrice ventenne e, sebbene le possibilità siano innumerevoli, i fan sono già convinti che si tratti di Wonder Woman. Per molti versi, avrebbe senso. La sceneggiatrice di Supergirl, Ana Nogueira, sta attualmente scrivendo un reboot di Wonder Woman e un ruolo da protagonista in Man of Tomorrow sarebbe un modo efficace per reintrodurre Diana Prince prima del film.

Gunn ha dato a Supergirl un cameo in Superman per preparare il terreno al suo prossimo film solista, e sembra che gli piaccia lasciare il suo segno sui personaggi prima di passarli a un altro team creativo. Con Brainiac che potrebbe cercare di imprigionare la civiltà umana per la sua collezione, Paradise Island potrebbe essere uno dei suoi obiettivi sulla Terra e questo potrebbe portare Wonder Woman nella trama. Per ora si tratta solo di speculazioni e dovremo aspettare e vedere se l’attrice che alla fine verrà scelta avrà l’aspetto e il fisico giusti per dare vita all’Amazzone sullo schermo.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.