Le riprese aggiuntive sono spesso considerate problematiche quando si tratta di realizzare film ad alto budget, ma nel corso degli anni i Marvel Studios le hanno rese una parte prevista del processo di produzione. Ciò consente allo studio di apportare tutte le modifiche che desidera e pianificarle in anticipo significa poter avere il tempo di sistemare ciò che nel film non funziona. Dopotutto, abbiamo visto cosa succede quando una produzione – I Fantastici 4 del 2015, ad esempio – scopre di dover in qualche modo riportare tutti sul set per sistemare le cose senza una pianificazione controllata.

È un approccio intelligente, anche se non sempre ha dato i suoi frutti. Nel corso degli anni, i Marvel Studios hanno infatti apportato cambiamenti radicali ai suoi film, a volte in meglio e talvolta in peggio. Continuando nella lettura si potrà decidere in quale categoria rientrano i finali alternativi di cui siamo a conoscenza, ma basti dire che, se questi avessero visto la luce, l’MCU come lo conosciamo adesso sarebbe stato completamente diverso.