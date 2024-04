8 cose che nessun fan DC ammetterebbe mai sul DCEU

8 Copiare la Marvel è stata la mossa giusta (ma non ha funzionato)

Quando gli spettatori hanno rifiutato il tono cupo di Batman v Superman: Dawn of Justice, la Warner Bros. è entrata in modalità panico e ha apportato modifiche a Suicide Squad per alleggerire l’approccio di David Ayer alla narrazione. È lo stesso motivo per cui alla fine lo studio si è rivolto a Joss Whedon per rendere Justice League più simile a The Avengers.

Da quel momento in poi, i tentativi di replicare il successo dei Marvel Studios sono continuati seriamente, con Aquaman, Shazam! e Birds of Prey che hanno praticamente copiato e incollato i loro toni dal MCU. La decisione non aveva nulla di sbagliato, ma semplicemente non ha funzionato e pur ottenendo recensioni migliori questi film non sono riusciti ad apportare qualcosa di proprio a questi toni, finendo con il risultare poco più che copie in contrasto tra loro.